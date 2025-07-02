Xerox приобрела Lexmark за $1,5 млрд в попытке как-то выжить на рынке печатной техники

Xerox завершила приобретение Lexmark за $1,5 млрд, объединив две легендарные компании традиционной офисной печати в условиях сокращающегося рынка. В другое время такое слияние могло бы стать громким событием, однако сейчас оно почти незаметно на фоне общего спада интереса к печатной технике среди потребителей.

Обе компании остаются узнаваемыми брендами по всему миру, но массовый переход на цифровые технологии и мобильные устройства серьёзно ударил по рынку домашней и офисной печати. Основной спрос, как пишет TechSpot, теперь сосредоточен в корпоративном секторе — это банки, госучреждения и здравоохранение.

Несмотря на это, Xerox рассчитывает удержаться на плаву. После объединения компания будет обслуживать более 200 000 клиентов в 170 странах и управлять примерно 125 производственными и логистическими площадками в 16 странах. Глава Xerox Стив Бэндроуцак (Steve Bandrowczak) останется на своём посту. Президент Lexmark Аллен Воурман (Allen Waugerman), напротив, покинет компанию.

Финансирование сделки обеспечено за счёт собственных средств и привлечённых кредитов. Xerox ожидает, что слияние начнёт приносить положительный эффект уже в следующем году, а через два года компания планирует достичь экономии в размере $240 млн в год за счёт объединения операций.

Напомним, Lexmark была основана в 1991 году, вышла на биржу в 1995-м и достигла пика популярности в начале 2000-х. После выхода из бизнеса по производству бытовых струйных принтеров в 2012 году и последующего ухода в частную собственность в 2016-м компания продолжила терять долю рынка.

Xerox, чья история началась ещё в 1959 году и которая сыграла ключевую роль в развитии копировальной техники, также переживала расцвет в начале 2000-х. Теперь обе компании делают ставку на объединение ресурсов для адаптации к новым реалиям рынка.