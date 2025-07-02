Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры... Xerox приобрела Lexmark за $1,5 млрд в п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xerox приобрела Lexmark за $1,5 млрд в попытке как-то выжить на рынке печатной техники

Xerox завершила приобретение Lexmark за $1,5 млрд, объединив две легендарные компании традиционной офисной печати в условиях сокращающегося рынка. В другое время такое слияние могло бы стать громким событием, однако сейчас оно почти незаметно на фоне общего спада интереса к печатной технике среди потребителей.

Источник изображения: techspot.com

Источник изображения: techspot.com

Обе компании остаются узнаваемыми брендами по всему миру, но массовый переход на цифровые технологии и мобильные устройства серьёзно ударил по рынку домашней и офисной печати. Основной спрос, как пишет TechSpot, теперь сосредоточен в корпоративном секторе — это банки, госучреждения и здравоохранение.

Несмотря на это, Xerox рассчитывает удержаться на плаву. После объединения компания будет обслуживать более 200 000 клиентов в 170 странах и управлять примерно 125 производственными и логистическими площадками в 16 странах. Глава Xerox Стив Бэндроуцак (Steve Bandrowczak) останется на своём посту. Президент Lexmark Аллен Воурман (Allen Waugerman), напротив, покинет компанию.

Финансирование сделки обеспечено за счёт собственных средств и привлечённых кредитов. Xerox ожидает, что слияние начнёт приносить положительный эффект уже в следующем году, а через два года компания планирует достичь экономии в размере $240 млн в год за счёт объединения операций.

Напомним, Lexmark была основана в 1991 году, вышла на биржу в 1995-м и достигла пика популярности в начале 2000-х. После выхода из бизнеса по производству бытовых струйных принтеров в 2012 году и последующего ухода в частную собственность в 2016-м компания продолжила терять долю рынка.

Xerox, чья история началась ещё в 1959 году и которая сыграла ключевую роль в развитии копировальной техники, также переживала расцвет в начале 2000-х. Теперь обе компании делают ставку на объединение ресурсов для адаптации к новым реалиям рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить
Учёные MIT научили 3D-принтеры печатать из стекла — и для этого не нужен жар печи
Искусственный интеллект вычислит любой 3D-принтер по десяти напечатанным на нём моделям
Xiaomi представила компактный фотопринтер Mijia Pocket Photo Printer Pro всего за $83
Акции HP Inc обвалились на 15 % после публикации квартального прогноза с учётом влияния таможенных пошлин
HP Inc отвертелась от компенсаций по иску о блокировке сторонних картриджей, но на уступки пошла
Теги: принтеры, xerox, lexmark
принтеры, xerox, lexmark
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ
Microsoft начала новые масштабные увольнения персонала — деньги нужны для ИИ 14 мин.
Нил Дракманн бросил сериал The Last of Us, чтобы «целиком сосредоточиться» на Intergalactic: The Heretic Prophet 38 мин.
Microsoft отменила Perfect Dark и следующую игру от создателей The Elder Scrolls Online — новые подробности массовых увольнений в Xbox 2 ч.
Perplexity запустила подписку за $200 в месяц — она предложит не меньше, чем Google и OpenAI 2 ч.
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах 4 ч.
Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения 4 ч.
Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ 6 ч.
Волшебное приключение Everwild от создателей Sea of Thieves стало жертвой новой волны увольнений в Xbox 6 ч.
Стало известно, чем Цукерберг заманивает специалистов из OpenAI в свою лабораторию сверхинтеллекта 6 ч.
Microsoft повысит цены на on-premise серверные продукты 6 ч.
Honor освежила тонкий ноутбук MagicBook Art 14 процессорами Intel Core Ultra 200H и улучшенным экраном 25 мин.
Миллионы долларов на ветер — DARPA отменило проект космического рейдера на тепловом ядерном двигателе 32 мин.
Xerox приобрела Lexmark за $1,5 млрд в попытке как-то выжить на рынке печатной техники 44 мин.
Honor представила флагманский планшет MagicPad 3 с большим 13,3-дюймовым экраном и ценой от $420 56 мин.
Lorde выпустила новый альбом на прозрачном компакт-диске — плееры его не могут прочитать 2 ч.
Великобритания обновит закон 1885 года для обеспечения защиты подводных кабелей 5 ч.
IT-компании с готовностью откликнулись на призыв построить ИИ-гигафабрики на деньги Евросоюза 6 ч.
Производство iPhone для США под угрозой — Foxconn зачем-то массово вывозит китайских инженеров с индийских фабрик 6 ч.
Поставки Tesla рухнули на 13 % под давлением конкурентов, но аналитики ожидали худшего 6 ч.
SpaceX провела 500-й запуск Falcon 9 — и снова побила рекорд многоразовости 6 ч.