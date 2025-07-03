Apple Watch Ultra 3 получат поддержку спутниковой связи и сетей 5G

Apple планирует выпустить Apple Watch Ultra 3 этой осенью, оснастив их спутниковой связью и поддержкой 5G. По данным журналиста из Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), спутниковая связь позволит отправлять текстовые сообщения даже при отсутствии Wi-Fi или мобильного интернета, и для этого не потребуется iPhone.

Текущие модели Ultra поддерживают стандарт беспроводной передачи данных Long-Term Evolution (LTE), поэтому переход на 5G станет ещё одним важным шагом в развитии линейки. Вместе с этим ожидается обновление аппаратной части: часы могут получить чип S10 или новее, ускоренную зарядку и OLED-дисплей с широким углом обзора, повышенной яркостью и более высокой частотой обновления для режима «Дисплей всегда включен» (Always-on display, AOD). Эти улучшения, кстати, уже появились в прошлогодней серии Apple Watch Series 10.

В отличие от Ultra 2, которая в прошлом году получила лишь новый цвет корпуса — тёмно-серый титан, третья версия может стать первой серьёзной аппаратной модернизацией линейки, начиная с 2023 года. Однако не все запланированные функции будут готовы к анонсу. Так, по данным того же Гурмана, в марте стало известно, что Apple столкнулась с трудностями в разработке функции измерения давления и успеют ли её доработать к выходу Watch Ultra третьего поколения — пока не ясно. Как информирует издание MacRumors, выход новинки ожидается менее чем через два месяца.