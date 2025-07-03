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Власти США воздержались от сохранения ограничений на поставки ПО для проектирования чипов в Китай

В позапрошлом месяце Министерство торговли США ограничило поставки программного обеспечения для проектирования интегральных микросхем в Китай, причём следовать этим санкциям пришлось не только американским разработчикам, но и немецкой Siemens AG. Последняя недавно получила от ведомства сообщение о возможности возобновления работы с китайскими клиентами.

Источник изображения: Synopsys

Источник изображения: Synopsys

Как поясняет Bloomberg, это стало возможным благодаря принятому американскими властями решению не вводить на постоянной основе требования по запросу экспортных лицензий на поставки профильного ПО в Китай. Данная уступка является частью внешнеторговой сделки с КНР, как отмечает источник. Siemens подтвердила, что получила право восстановить полный доступ китайских клиентов к своему программному обеспечению для проектирования чипов. Прочие заинтересованные стороны на момент подготовки материала к публикации своих пояснений на эту тему не сделали.

На долю Cadence, Synopsys и Siemens, которые вынуждены были подчиниться санкциям США в мае, приходится около 80 % рынка профильного ПО в Китае, как отмечалось ранее. Двум первым компаниям в прошлом году удалось выручить на китайском рынке сообща более $1,5 млрд. Майские ограничения воодушевили китайских поставщиков программного обеспечения для проектирования чипов, но в целом участники местного рынка признавали, что импортозамещённое ПО пока не способно покрыть всех потребностей китайских разработчиков чипов.

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Теги: siemens ag, synopsys, cadence, санкции, китайские производители
siemens ag, synopsys, cadence, санкции, китайские производители
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