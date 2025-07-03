OpenAI арендует у Oracle дата-центры общей мощностью 4,5 ГВт для проекта Stargate

Поскольку Oracle является одним из участников проекта Stargate, который подразумевает инвестиции в вычислительную структуру для систем ИИ на территории США около $500 млрд за ближайшие четыре года, стартап OpenAI активно сотрудничает с этим партнёром, арендуя у него новые вычислительные мощности.

По информации Bloomberg, компании OpenAI и Oracle договорились о том, что первая получит от второй в аренду дата-центры общей мощностью 4,5 ГВт на территории США. С технической точки зрения это очень серьёзный показатель, поскольку такого количества энергии в среднем хватает для энергоснабжения 750 000 американских домохозяйств.

Что характерно, Oracle на этой неделе подтвердила, что подписала соглашение с неким клиентом в сфере аренды облачных систем, которое обеспечит её $30 млрд ежегодной выручки, начиная с 2028 фискального года. Данное соглашение, как предполагается, может хотя бы отчасти покрывать потребности проекта Stargate. При этом сумма сделки в $30 млрд с лихвой перекрывает текущую капитализацию облачного бизнеса Oracle, поэтому данная инициатива имеет для компании большое значение.

Oracle уже приступила к строительству и оснащению крупного центра обработки данных в Техасе, который рассчитан на 1,2 ГВт потребляемой электроэнергии, но в перспективе площадка может быть расширена до эквивалента 2 ГВт. Непосредственно OpenAI готова получить доступ к центрам обработки данных, которые появятся в Нью-Мексико, Джорджии, Огайо и Пенсильвании. Oracle, в свою очередь, готова не только расширять дата-центр в Техасе, но и строить новые в Мичигане, Висконсине и Вайоминге. Наверняка часть из них будет использоваться для вычислительной инфраструктуры Stargate.