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Российский рынок игровых приставок рухнул на треть

По итогам I квартала 2025 года российские продажи игровых консолей уменьшились на 20 % в единицах и на 34 % в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей. Сюрпризом стал рост популярности Valve Steam Deck, которая впервые обошла по продажам Microsoft Xbox. Значительного падения спроса на приставки в дальнейшем эксперты, однако, не ожидают.

Источник изображения: steamdeck.com

Источник изображения: steamdeck.com

«Коммерсант» передаёт, что за первую четверть 2025 года в России было продано всего 38 тыс. игровых консолей на сумму 6,7 млрд рублей — это соответственно на 20 % и 34 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Заметим, что в данные источника скорее всего закралась ошибка, поскольку по ним средняя цена одной консоли равна 176 тыс. рублей, что более чем в два раза превышает стоимость PlayStation 5.

Лидер продаж не изменился — это консоли Sony PlayStation, чья доля в выручке составила 67 %, а годом ранее была 71 %. Второе место впервые заняла Steam Deck, которая прибавила 2 п.п. до 9 %, а Xbox потеряла 4 п.п. и стала третьей с 8 % рынка. Nintendo Switch показала рост на 1 п.п. до 6 % рынка. Примечательно, что по итогам всего 2024 года продажи консолей выросли на 29 % и составили 31,6 млрд руб., а в штуках остались прежними.

Рост популярности Steam Deck можно объяснить тем, что она предлагает удобный в использовании магазин игр Steam, указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, тогда как на традиционных консолях покупать игры для российских пользователей сложнее. Российским игрокам ограничен легальный доступ к платформам PlayStation, Xbox и Nintendo. Xbox даже на пике популярности не занимала более 20 % российского рынка, потому что Microsoft никогда не считала его приоритетным и не проявляла здесь большой маркетинговой активности.

Падению спроса на консоли могла способствовать высокая ключевая ставка Банка России. Наиболее активно игровые приставки продаются перед новогодними праздниками, напоминают эксперты, так что снижение спроса в первом квартале является сезонной нормой, и в ближайшие месяцы спрос на них едва ли продолжит снижаться так же активно.

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Теги: консоли, приставка, россия
консоли, приставка, россия
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