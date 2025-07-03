Гуманоидного робота Boston Dynamics Atlas устроят на автозавод Hyundai в октябре

Hyundai Motor планирует в октябре задействовать двуногого гуманоидного робота Atlas компании Boston Dynamics, в которой владеет контрольным пакетом акций, на электромобильном заводе в штате Джорджия. Это станет первым полевым испытанием Atlas перед масштабной коммерциализацией.

По словам источника, знакомого с планами компании, завод Hyundai в Джорджии станет первой площадкой для тестирования Atlas, пишет The Korea JoongAng Daily. В случае успешных испытаний робота позже могут развернуть и на других заводах Hyundai, в том числе на специализированном заводе в корейском Ульсане, а также на новом предприятии Kia в Кванмёне.

Atlas — это двуногий робот от Boston Dynamics, способный самостоятельно принимать решения и передвигаться. Обновлённая версия, представленная в прошлом году, обладает улучшенной мобильностью: умеет вставать с пола, скручивая суставы, поворачивать туловище на 360° во время ходьбы и выполнять заводские операции, например раскладывать детали двигателей в контейнеры и точно устанавливать их в предусмотренные места. Компания подчёркивает, что все действия робота полностью основаны на его собственных системах восприятия, принятия решений и управления — без заранее запрограммированных или дистанционно управляемых движений.

Первая задача робота будет заключаться в «раскладывании деталей», то есть в предварительной сортировке компонентов в правильном порядке в соответствии со спецификациями автомобиля.

Полномасштабный выход Atlas на рынок ожидается в 2028 году. Точные цены коммерческой версии робота пока не озвучены, но если ориентироваться на стартовую цену четвероного робота-пса Spot ($74 500), стоимость Atlas может превысить $150 000. Успешная коммерциализация Atlas крайне важна для увеличения корпоративной стоимости Boston Dynamics, которая пока ещё не приносит прибыли. В июне 2021 года Hyundai приобрела у SoftBank Group около 80 % акций Boston Dynamics за $880 млн.

Кроме Atlas, Boston Dynamics предлагает роботов Spot и Stretch. Spot уже эксплуатируется на ряде заводов — у Hyundai в Сингапуре, SK Innovation в Ульсане, у BMW в Великобритании и Ford в Мичигане. В ноябре робота Spot даже задействовали для патрулирования вокруг поместья президента США Дональда Трампа во Флориде.

Stretch, предназначенный для автоматизации складской логистики, способен разгружать до 700 коробок в час. DHL заказала у Boston Dynamics сразу 1300 таких аппаратов.