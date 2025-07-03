Первый независимый обзор GeForce RTX 5050 — медленнее Intel Arc B580 и GeForce RTX 4060

Nvidia позаботилась о том, чтобы СМИ не опубликовали обзоры на видеокарту начального уровня GeForce RTX 5050 к моменту старта продаж. Однако обозреватели всё же смогли заполучить этот ускоритель: южнокорейский портал QuasarZone опубликовал первый независимый обзор GeForce RTX 5050.

QuasarZone уточняет, что не получал видеокарту RTX 5050 и драйверы для неё от Nvidia или её партнёров. Карту редакции пришлось добыть самостоятельно, а драйвер для неё компания Nvidia выпустила лишь на днях. Это уже третий случай, когда Nvidia прибегает к подобной практике в рамках серии видеокарт Blackwell — ранее компания не предоставила обозревателям образцы 8-гигабайтных версий RTX 5060 Ti, а также RTX 5060. Поэтому обзоры этих моделей появились уже после начала продаж. И во всех этих обзорах подчёркивалось, что игровые видеокарты с 8 Гбайт памяти считаются морально устаревшими для игровых ПК в 2025 году.

Для тестов RTX 5050 в исполнении Colorful портал QuasarZone использовал систему с процессором Ryzen 7 9800X3D и оперативной памятью DDR5-6000. Новинку проверили в 15 играх в разрешении 1080p — на большее эта карта не рассчитана. Тесты показали, что RTX 5050 в среднем на 2,6 % медленнее Intel Arc B580 и на 6,4 % — GeForce RTX 4060. По производительности новинка сопоставима с Radeon RX 7600 8GB — разница составляет около одного процента. В то же время RTX 5050 оказалась на 12 % быстрее популярной RTX 3060.

В обзоре также отмечается, что энергопотребление RTX 5050 составляет 130 Вт. Для сравнения: у RTX 4060 заявлено 115 Вт, но на практике уровень энергопотребления почти идентичен. Поскольку RTX 5050 обеспечивает более низкую производительность, RTX 4060 предыдущего поколения оказывается более энергоэффективной.

К сожалению, единственное потенциальное преимущество RTX 5050 — возможность разгона — реализовано ограниченно. Согласно тестам QuasarZone, разгон позволяет увеличить производительность на 7–10 %. Однако карта упирается в предел мощности в 130 Вт — потенциально её можно было бы разогнать сильнее. Весьма вероятно, что Nvidia сознательно ограничила энергопотребление, чтобы младшая модель не составила конкуренцию RTX 5060.

Обозреватель отмечает, что в целом даже Intel Arc B580 выглядит более привлекательной на фоне GeForce RTX 5050 благодаря наличию 12 Гбайт видеопамяти. GeForce RTX 4060 также остаётся предпочтительным выбором, несмотря на более высокую стоимость, однако Nvidia ограничила поставки этой карты, и сейчас найти её по рекомендованной цене проблематично. В то же время RTX 4060 доступна на вторичном рынке.