«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля

Председатель правления Сбербанка Герман Греф не увидел преимуществ в работе с цифровым рублём по сравнению с безналичными средствами ни для потребителей, ни для бизнеса, ни для банков. Другие страны, попытавшиеся внедрить цифровые национальные валюты, так и не смогли оправдать этих экспериментов — в России же финансовые операции и без того «цифровизованы».

«Я пока не вижу никаких перспектив. Мне, как физическому лицу, я не понимаю, зачем он нужен, как банку — тоже», — приводят его заявление «РИА Новости». Сейчас цифровой рубль работает в экспериментальном порядке, но и в других странах электронные формы национальных валют себя не оправдали. Функции цифрового рубля, по мнению господина Грефа в условиях цифровизации финансового оборота, уже выполняет безналичный расчёт. «Я не вижу ни одного нового продукта, которого нельзя сделать с помощью обычного рубля», — отметил он. Глава «Сбербанка» допустил, что в трансграничных расчётах цифровой рубль может оказаться полезным, но внутри страны новая форма национальной валюты перспектив, по его мнению, не имеет.

В Банке России считают, что наиболее востребованным цифровой рубль может оказаться во внешнеэкономической деятельности, оптовых расчётах и сценариях со смарт-контрактами, но не в рознице. Реальные операции в тестовом режиме проводятся уже почти два года, напомнил регулятор. К настоящему моменту на платформе открыты примерно 2500 кошельков для физических и юридических лиц, в эксперименте участвуют 15 банков, проведены более 100 тыс. операций.