Программист, взломавший удалёнку: как один человек разом работал в десяти стартапах и не делал ничего

Индийский технический специалист Сохам Парекх (Soham Parekh) оказался в центре скандала, прогремевшего на всю Кремниевую долину. Его обвинили в одновременной работе на несколько американских стартапов — ни одной из компаний он не сообщил, что параллельно трудится в других, передаёт Mint. Его уже называют одним из самых дерзких мошенников в сфере удалённой работы.

Инцидент предал огласке соучредитель и бывший гендиректор аналитической платформы Mixpanel Сухаил Доши (Suhail Doshi). Он написал в соцсети X, что Парекх тайно устраивался сразу в три или четыре стартапа (по другим данным он устроился сразу в 10 компаний), обманывая таким образом своих работодателей — некоторые из этих компаний получили поддержку от Y Combinator. Доши опубликовал резюме Парекха и выразил сомнение в подлинности его портфолио. Он также сообщил, что пытался решить проблему в частном порядке до того, как вынести ситуацию на публику.

Когда другие пользователи соцсети поинтересовались у Доши, почему он считает совместительство неэтичным, если сотрудник справляется с задачами, тот ответил, что за всё время работы в Mixpanel Парекх «не сделал ничего» и неоднократно лгал о своей занятости. «Это было не просто совместительство. Это была ложь, имитация успехов и обман сразу нескольких работодателей», — написал он. Согласно опубликованному резюме, Сохам Парекх получил степень бакалавра в Мумбайском университете (Индия), а степень магистра — в Технологическом институте Джорджии (США); среди мест работы он указал Dynamo AI, Union AI, Synthesia и Alan AI, где занимал технические должности. Все эти сведения вызывают сомнения.

Парекх опубликовал ответ на серию скандальных постов: «Сейчас обо мне говорят многое, но большинство из вас не знает всей правды. Если и есть нечто, что стоит знать обо мне, так это то, что я люблю разработку. Вот и всё. Меня изолировали, списали со счетов и отстранили почти все, кого я знал, и все компании, в которых я работал. Но разработка — единственное, что я когда-либо по-настоящему умел, и я продолжу ей заниматься».

По его словам, эксклюзивное соглашение он подписал только с одной компанией — на должность ведущего инженера стартапа. «Они были единственными, кто тогда был готов на меня поставить. Команда развалилась, они поддерживают неудачников и разрабатывают нечто абсолютно безумное в области ИИ и видео. Запускаемся в конце месяца. Подробности завтра — в моём интервью TBPN. Я в ярости. И у меня есть доказательства», — добавил он.

Скандал стремительно набрал обороты в соцсетях, а в Индии имя Парекха стало самой обсуждаемой темой. Вирусным стал хэштег #SohamGate, сопровождаемый шутками, мемами и другими материалами на тему скандала. Инцидент вызвал также серьёзные дискуссии о будущем удалённой работы, давлении на стартапы, доверии при найме сотрудников на ранних стадиях развития компаний, а также о «серых зонах» подработки в мировой технологической экосистеме.