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Биткоин теряет привлекательность и становится рискованным микроактивом из-за снижения волатильности

Высокая волатильность долгое время была одним из ключевых драйверов роста биткоина. Однако этот фактор сходит на нет — большую часть года первая криптовалюта торгуется в довольно узком диапазоне. Заработать на значительных колебаниях курса биткоина стало сложнее.

Источник изображения: Unsplash, André François McKenzie

Источник изображения: Unsplash, André François McKenzie

«Биткоин становится менее спекулятивным и всё больше превращается в рискованный макроактив», — передает Bloomberg слова Майкла Лонгория (Michael Longoria), аналитика криптовалютного инвестиционного фонда GSR.

Сразу после появления в 2009 году биткоин привлекал трейдеров в качестве быстрого способа заработать деньги на значительном росте или падении его курса. Но при сузившейся волатильности число торговых возможностей для получения прибыли сократилось. В этом году биткоин вырос примерно на 17 %, хотя в каждом из двух предыдущих лет стоимость монеты удваивалась.

Последние два месяца курс биткоина колебался в диапазоне приблизительно $93 000–$111 000 — одном из самых узких за последние годы. Ранее нередко можно было наблюдать однодневные скачки в 5–10 %, которые тут же компенсировались на следующей сессии. В настоящее время биткоин торгуется по $109 866, что на 1,88% выше, чем днем ранее.

Судя по данным индекса волатильности BTC на бирже Deribit, подразумеваемая волатильность биткоина (широко используемая метрика ожидаемых колебаний цен) опустилась к минимальному уровню примерно за два года. Рост подразумеваемой волатильности обычно говорит о неуверенности трейдеров в направлении цен: участники рынка готовы платить больше за страховку текущих позиций или за право поиграть на колебаниях цены. Низкие же показатели свидетельствуют об ожидании стабильности.

Также некоторые эксперты связывают такое затишье с изменившейся стратегией владельцев биткоинов, которые с осторожностью смотрят на перспективы взрывного роста курса монеты. Кроме того, усилилось влияние инвестиционных корпораций, которые скупают биткоины. Так, одна только MicroStrategy сейчас держит около $60 млрд в криптовалюте.

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Теги: биткоин, bitcoin, криптовалюта
биткоин, bitcoin, криптовалюта
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