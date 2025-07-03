Nintendo опровергла информацию о 5 млн проданных Switch 2, но точные цифры не раскрыла

Компания Nintendo опровергла информацию о том, что продажи выпущенной недавно портативной игровой консоли Switch 2 уже достигли 5 млн экземпляров. В компании назвали эти данные неточными, добавив, что они были опубликованы случайно.

Новейшая игровая консоль Switch 2 поступила в продажу 5 июня и сразу же стала хитом. Всего через четыре дня после начала продаж Nintendo подтвердила, что по всему миру было реализовано 3,5 млн устройств. Это делает Switch 2 одной из самых быстро продаваемых консолей за всю историю.

Продажи Switch 2 оказались высокими во всех регионах. За первую неделю в США было реализовано 1,1 млн устройств, что стало для компании новым рекордом на этом рынке. На японском рынке за тот же период было продано 1,3 млн консолей. В Великобритании, Европе и других регионах суммарно было реализовано более миллиона устройств.

Хотя Nintendo ещё не опубликовала точные данные по итогам первого месяца продаж, компания отреагировала на распространившуюся в Сети ранее на этой неделе информацию о том, что всего за 26 дней было продано 5 млн консолей Switch 2. Основанием для появления подобных новостей стали данные, размещённые на веб-сайте Nintendo для инвесторов. Эта цифра была быстро подхвачена и сопоставлена с результатами других крупных консольных дебютов. Однако позднее Nintendo опровергла эти сведения.

«Похоже, что тестовые данные, подготовленные для обновления веб-сайта, были непреднамеренно опубликованы в открытом доступе. Временно доступные сведения предназначались исключительно для целей тестирования, они неточны и не связаны с какими-либо результатами продаж или прогнозами относительно Switch 2», — говорится в заявлении Nintendo.

Такой ответ получил старший аналитик MST Financial Дэвид Гибсон (David Gibson) на свой запрос относительно опубликованной ранее на сайте информации о продажах Switch 2. По его мнению, Nintendo сообщит о 5,4 млн проданных консолей за первый месяц, когда в августе будут обнародованы официальные данные. Таким образом, несмотря на то, что Switch 2 явно набирает обороты, точные данные о продажах всё ещё остаются неизвестными — по крайней мере, на данный момент.