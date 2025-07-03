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«Нужно больше Адских Десантников»: популярный кооперативный шутер Helldivers 2 от Sony всё-таки выйдет на Xbox, причём уже скоро

Успешный кооперативный шутер Helldivers 2 от издательства Sony Interactive Entertainment и разработчиков из Arrowhead Game Studios, на старте обошедший Xbox стороной, всё-таки выйдет на американских консолях.

Источник изображения: Game Rant

Источник изображения: Game Rant

Напомним, с релиза Helldivers 2 более 130 тысяч человек, включая гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), высказывались в пользу переноса игры на Xbox, однако разработчики не спешили с портированием.

Как стало известно, Helldivers 2 поступит в продажу для Xbox Series X и S уже 26 августа, то есть спустя более чем полутора лет после дебюта. Стоимость игры составит $40 — в Microsoft Store (за пределами России) стартовали предзаказы.

«Нужно больше Адских Десантников. Нужно больше рекрутов», — возвещает сопровождавший анонс Xbox-версий минутный геймплейный трейлер Helldivers 2 (см. прикреплённый выше ролик).

По словам главы разработки Helldivers 2 Микаэля Эрикссона (Mikael Eriksson), команда рада представить проект новой аудитории: «Чем больше игроков, тем больше историй мы сможем рассказать! Битва за Супер-Землю только началась».

Источник изображения: Arrowhead Game Studios

Источник изображения: Arrowhead Game Studios

Пользователям Helldivers 2 достаётся роль участника лучших военизированных миротворческих сил Супер-Земли — Адских Десантников. В команде до трёх человек игрокам предстоит сокрушать инопланетных захватчиков, угрожающих родному миру.

Helldivers 2 дебютировала 8 февраля 2024 года на PC (Steam) и PS5. За три месяца игру купили более 12 млн раз — шутер обогнал God of War Ragnarok по скорости продаж и установил новый рекорд для игр Sony.

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Теги: helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер
helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер
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