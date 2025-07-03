Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10

Пользователи платформы Steam продолжают постепенно переходить на использование Windows 11. По итогам прошедшего месяца доля устройств с этой операционной системой увеличилась на 1,54 % и составила чуть менее 60 %.

Любопытно, что рост Windows 11 связан не только с уменьшением доли Windows 10. По данным статистики за июнь, немного сократились доли macOS и Linux. Однако ожидать быстрого перехода геймеров на Windows 11 вряд ли стоит. Это связано с политикой Microsoft, согласно которой пользователи Windows 10 будут получать обновления безопасности ещё в течение года. Windows 10 также продолжат использовать геймеры, которые не могут обновиться до Windows 11 и которым для перехода на новую ОС потребуется приобрести новый ПК.

Тем не менее доля Windows 11 продолжит неуклонно расти — причём не только среди пользователей Steam. В глобальном масштабе доля Windows 11 среди всех версий программной платформы также увеличилась за последний месяц, благодаря чему ОС сравнялась с Windows 10.

Исследование Steam также показало, что в июне самым популярным среди пользователей графическим ускорителем стала мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060. Чаще всего использовались компьютеры с 16 Гбайт оперативной памяти. Что касается процессоров, AMD продолжает постепенно сокращать отставание от Intel. Учитывая, что Steam Deck и другие портативные консоли, такие как Asus ROG Ally, также вносят вклад в этот процесс, можно предположить, что доля AMD будет и дальше расти.