Петиция «Прекратите убивать игры» набрала миллион подписей для рассмотрения в Евросоюзе, но борьба ещё не окончена

Кампания «Прекратите убивать игры» (Stop Killing Games), запущенная блогером Россом Скоттом (Ross Scott) на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew от Ubisoft, взяла курс на успех.

Цель инициативы — оспорить законность действий издателей, уничтожающих видеоигры, которые они продали покупателям. Как это произошло с The Crew, которая после отключения серверов стала недоступна даже для её владельцев.

Для этого организаторы «Прекратите убивать игры» хотят на законодательном уровне потребовать от издателей после завершения поддержки игры сохранять её в «относительно рабочем состоянии»:

активисты не ждут от компаний бесконечной поддержки игр;

суть в том, чтобы обязать издателей реализовать возможность внесения изменений в игру для обеспечения её работоспособности без дальнейшей официальной поддержки.

Добиться своего организаторы «Прекратите убивать игры» намерены через механизм Европейской гражданской инициативы. Чтобы Еврокомиссия рассмотрела обращение, петиция должна собрать 1 млн подписей. И сегодня, 3 июля, она это сделала.

Скотт напоминает, что часть подписей могут признать недействительными (например, ошибочные или поддельные), поэтому призывает не останавливаться — для полной уверенности организаторы хотят привлечь 1,4 млн подписей до 31 июля.

Кроме того, необходимые 100 тыс. подписей (136 тыс. на момент публикации) накануне набрала петиция организаторов «Прекратите убивать игры», адресованная Парламенту Великобритании — инициативу теперь должны обсудить и там.

Организаторы считают, что «если хотя бы в одной из крупных стран этот вопрос будет успешно решён, то в силу законов рынка от изменений, скорее всего, выиграют и потребители во всём мире».