Сегодня 03 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Петиция «Прекратите убивать игры» набрал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Петиция «Прекратите убивать игры» набрала миллион подписей для рассмотрения в Евросоюзе, но борьба ещё не окончена

Кампания «Прекратите убивать игры» (Stop Killing Games), запущенная блогером Россом Скоттом (Ross Scott) на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew от Ubisoft, взяла курс на успех.

Источник изображения: Stop Killing Games

Источник изображения: Stop Killing Games

Цель инициативы — оспорить законность действий издателей, уничтожающих видеоигры, которые они продали покупателям. Как это произошло с The Crew, которая после отключения серверов стала недоступна даже для её владельцев.

Для этого организаторы «Прекратите убивать игры» хотят на законодательном уровне потребовать от издателей после завершения поддержки игры сохранять её в «относительно рабочем состоянии»:

  • активисты не ждут от компаний бесконечной поддержки игр;
  • суть в том, чтобы обязать издателей реализовать возможность внесения изменений в игру для обеспечения её работоспособности без дальнейшей официальной поддержки.
Источник изображения: Stop Killing Games

Подписаться под Европейской гражданской инициативой могут лишь граждане стран ЕС (источник изображения: Stop Killing Games)

Добиться своего организаторы «Прекратите убивать игры» намерены через механизм Европейской гражданской инициативы. Чтобы Еврокомиссия рассмотрела обращение, петиция должна собрать 1 млн подписей. И сегодня, 3 июля, она это сделала.

Скотт напоминает, что часть подписей могут признать недействительными (например, ошибочные или поддельные), поэтому призывает не останавливаться — для полной уверенности организаторы хотят привлечь 1,4 млн подписей до 31 июля.

Источник изображения: Парламент Великобритании

Источник изображения: Парламент Великобритании

Кроме того, необходимые 100 тыс. подписей (136 тыс. на момент публикации) накануне набрала петиция организаторов «Прекратите убивать игры», адресованная Парламенту Великобритании — инициативу теперь должны обсудить и там.

Организаторы считают, что «если хотя бы в одной из крупных стран этот вопрос будет успешно решён, то в силу законов рынка от изменений, скорее всего, выиграют и потребители во всём мире».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах
Надёжный инсайдер: Ubisoft дала зелёный свет The Crew 4
Ubisoft: геймеры не имеют права жаловаться на закрытие The Crew, потому что не владели игрой
Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5
Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10
Учёные заставили ИИ видеть то, чего нет — машинное зрение оказалось уязвимым
Теги: игры, петиция
игры, петиция
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Началось серийное производство первого отечественного SMT-установщика для сборки печатных плат
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ
Pulsar выпустила сверхкомпактную и очень лёгкую геймерскую мышь X2F 5th Anniversary Edition с сенсором на 32 000 DPI
Почти все настольные GeForce RTX 5000 попали в статистику Steam — а Radeon RX 9000 там до сих пор нет
Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield
«Базальт СПО» представила в Китае российский ПАК с китайскими чипами Loongson 43 мин.
Петиция «Прекратите убивать игры» набрала миллион подписей для рассмотрения в Евросоюзе, но борьба ещё не окончена 2 ч.
Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5 3 ч.
Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10 4 ч.
Новый шутер от соавтора Doom Джона Ромеро оказался под угрозой — из-за увольнений в Microsoft студия осталась без денег и сотрудников 4 ч.
«Нужно больше Адских Десантников»: популярный кооперативный шутер Helldivers 2 от Sony всё-таки выйдет на Xbox, причём уже скоро 6 ч.
39 млн записей с персональными данными россиян утекло за первое полугодие 6 ч.
В технологии ИИ-стартапа Anthropic обнаружена критическая уязвимость 6 ч.
Переходы на новостные сайты из ChatGPT выросли в 25 раз, но это не компенсирует потери поискового трафика 6 ч.
MIND Guard получил поддержку протокола T-BOOST хранилищ YADRO TATLIN.BACKUP 7 ч.
Transcend выпустила свой самый быстрый SSD для ПК — MTE260S со скоростью до 14 000 Мбайт/с 25 мин.
«Большой прекрасный закон» Трампа сулит тёмные времена солнечной энергетике США 28 мин.
Nothing Phone (3) для Индии получил более ёмкую батарею, чем для США и Европы 43 мин.
Дело о растрате 6 млрд рублей при создании «планшета Чубайса» дошло до суда 53 мин.
Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана 3 ч.
Nvidia сегодня может отобрать у Apple звание самой дорогой компании в истории 3 ч.
В России поступили в продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x, Buds T200 Lite и Buds Air7 — от 1699 рублей 4 ч.
Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100 4 ч.
Samsung нечаянно раскрыла дизайн будущего тройного складного смартфона 4 ч.
Samsung отложила запуск нового завода чипов в США — он оказался никому не нужен 4 ч.