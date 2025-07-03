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«Большой прекрасный закон» Трампа сулит тёмные времена солнечной энергетике США

Сегодня до конца дня ожидается подписание президентом США Дональдом Трампом «Большого прекрасного закона» (The Big Beautiful Bill), уже принятого обеими палатами Конгресса США. Этот закон стал инициативой Трампа по изменению налогообложения и субсидирования в производстве, энергетике и не только. Представители чистой энергетики, вскормленные щедрыми дотациями предыдущей администрации, в шоке от происходящего и пророчат этому рынку США разные беды.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Как поясняют эксперты, сенаторам удалось убрать из ранней версии закона наиболее резкие изменения в политике поддержки возобновляемой энергетики, но ситуация продолжает оставаться сложной для чистой энергетики в США, если не сказать жёстче.

В нынешнем виде законопроект отменяет многие программы в области экологически чистой энергетики, предусмотренные подписанным Джозефом Байденом (Joseph Biden) «Законом о снижении инфляции» 2022 года. Например, новый закон предусматривает отмену стимулов для использования солнечной энергии в быту и коммунальными службами, а также кредитов на производство экологически чистой электроэнергии. Хуже того, законопроект отменяет бонусы за использование в системах выработки компонентов американского производства. Надо ли говорить, что они дороже китайских, и закон откроет двери дешёвой продукции из Азии?

Ряд предложений не прошли голосование в Сенате. В частности, было отклонено предложение ввести дополнительный акцизный сбор за использование в проектах возобновляемой энергетики материалов иностранного производства. Это, очевидно, привело бы к сокращению проектов в области возобновляемых источников энергии в пользу продления срока службы угольных и газотурбинных электростанций.

Положительным моментом в новом законопроекте стало то, что американским производителям компонентов для систем выработки чистой энергии сохранили налоговые льготы. Также удалось изменить сроки отмены действующих налоговых льгот для проектов. В частности, льготы продлят для уже одобренных проектов в сфере возобновляемой энергетики, а также для проектов, строительство которых начнётся до июня 2026 года. Но уже через год, когда закончится льготный период, компании для получения полного пакета субсидий должны будут создавать солнечные проекты коммунального масштаба и вводить их в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2027 года.

Более серьёзная проблема заключается в том, что законопроект создаёт «неопределённость в отношении долгосрочного спроса на американскую продукцию». Проще говоря, солнечные панели американского производства из-за более высоких производственных затрат стоят дороже, чем их китайские аналоги. Отменяя льготы, включая надбавку за отечественные компоненты, США открывают двери для альтернатив китайского производства. Чиновники утверждают: «После того, как истечёт срок действия налоговых льгот, стимулирующих внутреннее производство и потребление, вы увидите [на рынке] поток китайской продукции».

Управление экологической информации США прогнозирует, что общее внутреннее потребление энергии в США в следующем году вырастет почти на 2 %. Замедление темпов ввода новых энергоресурсов — это последнее, что нужно США, особенно с учётом того, что в 2024 году возобновляемые источники энергии составляли почти 90 % всех новых мощностей по производству электроэнергии. При всём этом солнечная энергия, очевидно, останется крупнейшей сферой, которая продолжит использоваться для создания новых мощностей по производству электроэнергии.

Эбигейл Росс Хоппер, генеральный директор Ассоциации производителей солнечной энергии, в своём заявлении не вдавалась в подробности. Она сказала, что законопроект «подрывает саму основу восстановления промышленного производства в Америке». Хоппер добавила, что «семьи столкнутся с более высокими счетами за электроэнергию, заводы закроются, американцы потеряют работу, а наша электросеть станет слабее».

Джейсон Грумет, генеральный директор Американской ассоциации чистой энергетики, назвал законопроект «шагом назад» в американской энергетической политике и «намеренной попыткой» подорвать «один из самых быстрорастущих источников электроэнергии».

Экологические организации также считают, что принятие законопроекта знаменует собой чёрный день в мировой борьбе с изменением климата. Заместитель директора климатической программы Greenpeace USA Джон Ноэль в своём заявлении сказал, что «это будет позорное голосование» за его роль в «раздаче подаяний индустрии ископаемого топлива».

Вице-президент по политическим и правительственным вопросам Фонда защиты окружающей среды Джоанна Слейни согласилась с этим. Она сказала, что законопроект «фактически прекращает поставки дешёвой энергии именно тогда, когда США больше всего в ней нуждаются». Напротив, законопроект предлагает «10-летнюю отсрочку от уплаты сбора за расточительное загрязнение окружающей среды метаном», газом, который значительно более вреден для окружающей среды, чем углекислый газ.

Проведённое компанией Cleanview исследование предполагает, что законопроект может поставить под угрозу до 600 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Это связано с установленными законопроектом жёсткими сроками для получения кредитов, которые, опять же, требуют начала строительства до июня 2026 года. Эта цифра в 600 ГВт включает в себя солнечные фермы и проекты по хранению энергии в аккумуляторных батареях в Калифорнии и Техасе, которые необходимо будет срочно запускать в работу.

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Теги: возобновляемая энергия, дональд трамп, солнечная энергия, сша
возобновляемая энергия, дональд трамп, солнечная энергия, сша
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