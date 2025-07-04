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CoreWeave стала первым облачным клиентом Nvidia, запустившим эксплуатацию ускорителей Blackwell Ultra

В формировании облачной вычислительной инфраструктуры принимают участие сразу несколько компаний, поэтому о начале эксплуатации систем на основе ускорителей Nvidia GB300 NVL72 (Blackwell Ultra) заявили одновременно сама Nvidia, провайдер CoreWeave, который их получил и установил, а также Dell, которая занималась их поставками.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По словам CoreWeave, переход на ускорители Blackwell Ultra позволит клиентам ощутить сокращение времени реакции рассуждающих языковых моделей в десять раз, а производительность в пересчёте на ватт потребляемой электроэнергии увеличится в пять раз. В одной стойке GB300 NVL72 содержатся 72 графических процессора Blackwell Ultra и 36 центральных процессоров Grace. По словам Dell, данные системы собираются и проходят тестирование на территории США.

Данные заявления вызвали рост курса акций CoreWeave на 6 %, акции Dell Technologies подорожали примерно на 2 %, а ценные бумаги Nvidia укрепились в цене и того меньше, но она накануне приблизилась к абсолютному мировому рекорду по величине капитализации среди публичных компаний, так что ей грех жаловаться на отсутствие внимания инвесторов. По данным Nvidia, ускорители поколения Blackwell Ultra способны в единицу времени создавать в 50 раз больше ИИ-контента, чем базовый вариант Blackwell. В мае руководство Nvidia подчеркнуло, что поставки Blackwell Ultra начнутся в третьем квартале, и стоило наступить июлю, как нашёлся первый клиент компании в лице CoreWeave, заявивший о доступности соответствующих решений. Относительно небольшому провайдеру облачных вычислительных мощностей помогло то, что Nvidia является акционером CoreWeave.

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Теги: nvidia, blackwell, ии, coreweave
nvidia, blackwell, ии, coreweave
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