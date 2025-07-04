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Foxconn и Kawasaki разработали робота-помощника для медсестёр — в больницах он появится в 2026 году

Тайваньский производитель электроники Foxconn и японская компания Kawasaki Heavy Industries представили робота-ассистента медсестры Nurabot, разработанного совместными усилиями в рамках стратегического партнёрства. Продажи новинки начнутся в 2026 году. С апреля этого года Nurabot проходит тестирование в Главной больнице ветеранов (TCVGH) в Тайчжуне (Тайвань).

Источник изображения: TCVGH, Foxconn, Kawasaki Heavy Industries

Источник изображения: TCVGH, Foxconn, Kawasaki Heavy Industries

В качестве основы при создании Nurabot специалисты компаний использовали социального робота Kawasaki Nyokkey (на фото ниже), представляющего собой универсальную платформу, адаптируемую к различным сферам применения. Он может также использоваться в промышленности и сфере услуг, включая учреждения сестринского ухода, объекты инфраструктуры, рестораны. Применение Nurabot стало первым случаем использования платформы Nyokkey в медицинской сфере за пределами Японии.

Источник изображения: Kawasaki Heavy Industries

Источник изображения: Kawasaki Heavy Industries

При разработке Nurabot специалисты объединили передовые робототехнические технологии Kawasaki с опытом Foxconn в создании программного обеспечения. Новый робот оснащён двумя манипуляторами с функцией захвата и удержания предметов, грузовым отсеком и возможностью автономного передвижения. Он сможет оказывать помощь медсёстрам в выполнении таких задач, как транспортировка образцов крови для анализа, доставка лекарств пациентам и обучение правилам гигиены.

В пресс-релизе Kawasaki сообщается, что медицинские учреждения в развитых странах сталкиваются с нарастающей нехваткой медицинского персонала, особенно медсестёр. В частности, критическая нехватка медсестёр на Тайване стала серьёзной социальной проблемой. Для обеспечения стабильной работы системы здравоохранения необходимо внедрение решений, направленных на снижение нагрузки на медперсонал, отметили в компании.

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Теги: foxconn, kawasaki, медицинский робот
foxconn, kawasaki, медицинский робот
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