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Mitsubishi тестирует систему сезонного хранения тепла и холода в грунтовых водах

У геотермальных источников энергии есть «младший родственник» — накопление тепла или холода в водоносных слоях на небольшой глубине. Это позволяет снизить затраты на развёртывание систем накопления тепловой энергии, поскольку глубина залегания водоносных слоёв значительно меньше, чем у горячих недр Земли, которые, к тому же, доступны не везде и могут стать причиной землетрясений.

OMU Nakamozu campus. Источник изображения: Wikimedia

OMU Nakamozu campus. Источник изображения: Wikimedia

На днях японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в лице своего подразделения Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems совместно со Столичным университетом Осаки (OMU) начала масштабное испытание подобной системы в спортивном центре Osaka City Maishima Sports Center for the Disabled для людей с ограниченными возможностями. В качестве подземной ёмкости используется естественный резервуар из щебня и воды объёмом 10 тыс. м³. Нижний порог температуры составляет 5 °C, верхний — 24 °C.

Система Mitsubishi поднимает воду из-под земли и либо нагревает её за счёт избыточной возобновляемой энергии, либо охлаждает — в зависимости от сезона. Летом вода используется для охлаждения зданий, а зимой — для отопления. По словам компании, вода в водоносном слое может сохраняться с более низкой или более высокой температурой по сравнению с естественными условиями.

Источник изображения: Mitsubishi

Источник изображения: Mitsubishi

Компания также утверждает, что разработанное её инженерами решение является первым в мире, позволяющим быстро переключаться между тёплым и холодным режимами, что особенно важно в межсезонье с нестабильной погодой. Система регулирования настолько гибкая, что учитывает даже текущие цены на электроэнергию, позволяя использовать излишки возобновляемой энергии в часы с минимальными рыночными тарифами.

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Теги: аккумулятор, япония, возобновляемая энергия
аккумулятор, япония, возобновляемая энергия
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