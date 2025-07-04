Тысячи россиян лишились доступа в интернет из-за массового сбоя у МТС и других операторов

Тысячи россияне остались без мобильного и домашнего интернета — масштабный сбой наблюдается в работе мобильных операторов связи в разных регионах России. Больше всего жалоб поступает от пользователей сотовой связи МТС, а также абонентов провайдера МГТС, но ими проблемы не ограничиваются. О причинах проблем пока ничего не известно.

По данным сервиса Downdetector.su, за короткий промежуток времени было зарегистрировано свыше 10 тысяч жалоб. Больше всего сообщений о проблемах с МТС поступает из Пермского края, Москвы, Чувашии, Московской и Белгородской областей. Абоненты в основном сталкиваются с полным отсутствием связи, а также с неполадками мобильного приложения оператора.

Пользователи МГТС чаще всего жалуются на сбои в Москве и области, а также в Белгородской, Санкт-Петербургской и Тверской областях. В основном речь идет о полном отсутствии доступа к услугам, а также о проблемах с работой сайта и личного кабинета.

Кроме МТС и МГТС, о проблемах также сообщают абоненты других операторов, включая t2, «МегаФон» и «Билайн». Причины массового сбоя пока неизвестны.

Из-за технических неполадок могут возникать проблемы с оплатами картой в магазинах, также у пользователей возникают трудности в заказом такси и другими услугами.