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Геймер превратил Honda CR-V в игровой контроллер для Need for Speed Underground

Американский геймер под ником mryeester взял свой старый автомобиль Honda CR-V 2012 года, подключил к нему через порт OBD2 ноутбук и обучил его считывать показания, поступающие от датчиков машины. Все ради того, чтобы Honda можно было использовать в качестве игрового контроллера для гонок.

Источник изображения: mryeester

Источник изображения: mryeester

В любом автомобиле, выпущенном после 1996 года, есть OBD-порт. Обычно он находится в левой части под приборной панелью автомобиля. Это универсальный диагностический интерфейс, созданный для выявления и устранения проблем с машиной. Среди прочего его используют для извлечения данных различных датчиков, чтобы получить информацию об оборотах двигателя, уровне бензина и т.д.

Mryeester с помощью кабеля подключился к OBD2, получил доступ к электронному блоку управления автомобиля и начал считывать данные датчиков на ноутбуке. Например, он отслеживал положение дроссельной заслонки, напрямую связанную с педалью газа.

Источник изображения: mryeester

Источник изображения: mryeester

Чтобы «перевести» аналоговые показания в цифровой сигнал для компьютера, понадобилась библиотека Python pySerial. С её помощью он «вычленил» из потока нужный PID (идентификатора параметра) для дроссельной заслонки и написал скрипт, конвертирующий данные педали в понятные компьютеру значения. Точные детали кода автор не раскрыл.

Источник изображения: mryeester

Источник изображения: mryeester

Когда скрипт начал собирать актуальные данные в режиме реального времени, их сохраняли в JSON-файл. Затем этот файл отслеживался отдельным инструментом автоматизации. С помощью AutoHotkey блогер создал второй скрипт, имитирующий нажатие физической кнопки при каждом изменении значений в этом файле. Как только значение «trigger_value» в JSON пересекало отметку 0,2, скрипт «нажимал» в системе пробел. В эмуляторе Need for Speed пробел назначен на газ — так реальная педаль стала виртуальным акселератором.

Источник изображения: mryeester

Источник изображения: mryeester

Чтобы использовать схему, остаётся лишь открыть любой эмулятор или игру с настраиваемыми клавишами, привязать газ к пробелу и запустить AutoHotkey-скрипт.

Затем mryeester подключил к компьютеру ещё и рулевое управление Honda CR-V. Парень получил доступ к скрытым датчикам руля и аналогичным образом перехватил его в эмуляторе Dolphin.

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Теги: автомобиль, игровой контроллер, игры, honda cr-v
автомобиль, игровой контроллер, игры, honda cr-v
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