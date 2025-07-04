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ИИ провоцирует резкие скачки потребления электроэнергии, что разрушает энергетическую инфраструктуру по всему миру

Компания Hitachi Energy, крупнейший в мире производитель трансформаторов, призвала правительства принять меры по сдерживанию резких перепадов мощности, потребляемой технологическими компаниями при обучении ИИ. Это необходимо, чтобы гарантировать стабильность сетевой инфраструктуры. Глава Hitachi Energy Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck) заявил, что «ни одной другой отрасли не позволено столь нестабильное использование электроэнергии, как сектору ИИ».

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

По мнению компании, необходимо выработать способы оповещения коммунальных служб о резких колебаниях потребления электроэнергии в близлежащих ЦОД. Огромные скачки спроса на электроэнергию в ЦОД при обучении моделей ИИ, наряду с переменчивостью возобновляемой энергетики приводят, по его словам, к «нестабильности на нестабильности» и затрудняет поддержание нормального функционирования энергосистемы.

«Центры обработки данных ИИ очень, очень отличаются от офисных центров обработки данных, потому что они действительно подвержены скачкам, — пояснил он. — Если вы запустите свой алгоритм ИИ для обучения и предоставите им данные для обработки, они достигнут пика за считанные секунды и будут в 10 раз больше, чем обычно».

Ширенбек, ранее управлявший немецкой энергетической группой Uniper, одним из первых поднял тревогу по поводу больших пиков и спадов спроса, вызванных алгоритмами ИИ. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление электроэнергии ЦОД удвоится до 945 тераватт-часов к 2030 году. Это больше, чем мощность, потребляемая такой страной как Япония. Ирландия и Нидерланды уже ограничили разработку новых ЦОД из-за опасений по поводу их влияния на электросеть.

Аналитики из шведской консалтинговой компании Rystad Energy, утверждает, что потребности ИИ в электроэнергии могут помочь стабилизировать электросети, если технологические компании установят максимальный предел мощности для обработки и будут проводить обучение своих моделей ИИ в периоды максимальной генерации электроэнергии возобновляемыми источниками.

Hitachi Energy также сообщила о глобальной нехватке силовых трансформаторов — основных компонентов сети, которые помогают регулировать напряжение. За последние три года портфель заказов компании вырос с $14 млрд до $43 млрд. На устранение этого дефицита может понадобиться не менее трёх лет.

Одним из ключевых факторов является нехватка специализированных подрядчиков, способных строить усиленные полы, необходимые для производства трансформаторов весом в сотни тонн. Это стало ограничивающим фактором для быстрого расширения производства.

Hitachi Energy планирует инвестировать $6 млрд в увеличение производственных мощностей и нанять дополнительно 15 000 рабочих к 2027 для выполнения заказов от поставщиков коммунальных услуг и сетевой инфраструктуры.

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Теги: искусственный интеллект, энергопотребление, скачок, перепады, инфраструктура
искусственный интеллект, энергопотребление, скачок, перепады, инфраструктура
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