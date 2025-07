Наследие 3dfx Interactive живёт: энтузиасты открыли дорогу к браузерной эмуляции культовых игр конца 90-х

Команда энтузиастов Dos.Zone Team, реализовавшая веб-версию легендарной пошаговой стратегии «Герои Меча и Магии III», представила новый проект — возможность прикоснуться к наследию компании 3dfx Interactive в браузере.

Напомним, разработанный 3dfx для видеокарт на основе собственных графических процессоров Voodoo Graphics программный интерфейс Glide стал неотъемлемой частью многих культовых игр конца 90-х.

Спустя более трёх десятилетий создатель Dos.Zone Александр Гурьянов (он же Caiiiycuk) реализовал поддержку Glide в рамках браузерной эмуляции игр. Об особенностях процесса разработчик рассказал в отдельной статье.

Благодаря этому пользователи смогут не только увидеть, как выглядела графика в играх с Glide, но и запустить их прямо в браузере — без каких-либо плагинов, установок и сложной настройки.

Технология также открыла команде возможность реализовывать в браузере более сложные и требовательные к производительности игры. За последний месяц коллектив протестировал более 50 проектов и уже начал их публикацию.

На сегодняшний день в браузере для ознакомления доступны аркадный танковый экшен Recoil от Zipper Interactive и Westwood Studios, а также три технических демо от 3dfx — Valley of Ra, Grand Bleu и The Wizard of Tower.

В течение следующих двух недель команда обещает добавить в каталог GTA 2, Turok, Sub Culture, Carmageddon (3Dfx), «Дальнобойщики: Путь к Победе», Future Cop LAPD и Need for Speed 2.