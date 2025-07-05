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Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за технических проблем

Компания Sony временно прекратила поставки и продажи своего нового флагманского смартфона Xperia 1 VII на японском рынке. Устройство, представленное в мае, начало поступать в продажу не так давно, но уже столкнулось с массовыми жалобами пользователей.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

По данным GSMArena, владельцы Xperia 1 VII сообщили о самопроизвольных отключениях, случайных перезагрузках и даже полном отказе смартфона включаться. Проблемы носят системный характер, и Sony признала их серьёзность, приняв решение приостановить реализацию модели до выяснения причин.

Для пользователей, столкнувшихся с неработоспособностью устройства, компания предложила временное решение: зажать кнопку питания и увеличения громкости на 20 секунд, после чего установить последнее обновление ПО. Если это не поможет, Sony рекомендует обратиться в службу поддержки.

Примечательно, что, хотя компания указывает на возможное исправление ошибок через обновление, в официальном сообщении также говорится, что инженеры до сих пор изучают причины сбоев. Это позволяет предположить, что текущий патч может быть лишь временной мерой, а не окончательным решением. Sony продолжает расследование.

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Теги: смартфоны, sony, xperia 1 vii, отзыв продукции
смартфоны, sony, xperia 1 vii, отзыв продукции
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