Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за технических проблем

Компания Sony временно прекратила поставки и продажи своего нового флагманского смартфона Xperia 1 VII на японском рынке. Устройство, представленное в мае, начало поступать в продажу не так давно, но уже столкнулось с массовыми жалобами пользователей.

По данным GSMArena, владельцы Xperia 1 VII сообщили о самопроизвольных отключениях, случайных перезагрузках и даже полном отказе смартфона включаться. Проблемы носят системный характер, и Sony признала их серьёзность, приняв решение приостановить реализацию модели до выяснения причин.

Для пользователей, столкнувшихся с неработоспособностью устройства, компания предложила временное решение: зажать кнопку питания и увеличения громкости на 20 секунд, после чего установить последнее обновление ПО. Если это не поможет, Sony рекомендует обратиться в службу поддержки.

Примечательно, что, хотя компания указывает на возможное исправление ошибок через обновление, в официальном сообщении также говорится, что инженеры до сих пор изучают причины сбоев. Это позволяет предположить, что текущий патч может быть лишь временной мерой, а не окончательным решением. Sony продолжает расследование.