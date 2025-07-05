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Microsoft закрыла офис в Пакистане после 25 лет работы

Microsoft прекратила работу своего офиса в Пакистане, завершив 25-летнее присутствие в стране. Решение связано с глобальной реструктуризацией компании, которая также включает сокращение около 9100 сотрудников по всему миру — это примерно 4 % рабочей силы техногиганта и крупнейший раунд увольнений с 2023 года. В Microsoft объяснили закрытие офиса переходом на облачную и партнёрскую бизнес-модель.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

Местные эксперты и представители бизнеса расценили уход компании как тревожный сигнал для пакистанской экономики. Бывший президент страны Ариф Альви (Arif Alvi) заявил, что это решение отражает упущенные возможности. По его словам, Microsoft рассматривала Пакистан для расширения, но из-за нестабильности в конце 2022 года выбрала Вьетнам.

Джаввад Рехман (Jawwad Rehman), первый руководитель Microsoft Pakistan, призвал правительство и министра информационных технологий активнее взаимодействовать с международными технологическими компаниями, предложив конкретный план на основе определённых показателей показателей. Он отметил, что даже такие гиганты, как Microsoft, сочли дальнейшую работу в стране нерентабельной.

Фактически полноценного коммерческого подразделения Microsoft в Пакистане не было и компания работала через представительские офисы, которые занимались корпоративными, образовательными и государственными проектами. В последние годы эти функции постепенно передавались местным партнёрам, а управление лицензиями и контрактами осуществлялось через европейский хаб в Ирландии.

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Теги: microsoft, пакистан, закрытие
microsoft, пакистан, закрытие
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