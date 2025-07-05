Сегодня 05 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Открыта универсальная молекула для лучши...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Открыта универсальная молекула для лучших дисплеев OLED, датчиков и биотеха

Группа учёных во главе с исследователями из Университета Мичигана (University of Michigan) открыла универсальную молекулу для флуоресцентных применений, которая одинаково рекордно эффективна как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Такие особенности до предела расширяют сферу её применения от дисплеев до датчиков и визуализации в биологии, одновременно снижая расходы на производство.

Источник изображения: University of Michigan

Источник изображения: University of Michigan

Большинство исследований в сфере поиска новых светоизлучающих молекул начинается с жидкой фазы, с которой учёным проще работать. Перевод вещества в твёрдую фазу часто настолько сильно изменяет свойство соединений, что оно оказывается неинтересным для дальнейшей разработки, что означает потерянные время и деньги. И если с потерей денег ещё можно смириться, то время — это абсолютно невосполнимый ресурс.

Флуоресцентные молекулы, называемые флуорофорами, способны поглощать свет и излучать его на более низких энергетических уровнях (с большими длинами волн). Они обеспечивают свечение пикселей в OLED-дисплеях и помогают врачам и учёным понять, что происходит в клетках и тканях. В дисплеях и в датчиках они должны быть твёрдыми, но для биологических целей обычно используются жидкости. Большинство флуорофоров плохо работают в обеих фазах вещества, но только что открытый флуорофор работает.

«Флуоресцентный материал достиг рекордной яркости и эффективности: квантовая эффективность в твёрдом состоянии составила 98 %, а в растворе — 94 %», — сказал Джинсанг Ким (Jinsang Kim), профессор естественных наук и инженерии на факультете материаловедения и инженерии Мичиганского университета, который руководил исследованием.

Открытой учёными молекуле дали название TGlu. По факту это одно бензольное кольцо (шесть соединённых в правильный шестиугольник атомов углерода), к которому симметрично с противоположных сторон подсоединены по две группы доноров электронов и акцепторов. За счёт своих малых размеров и тесного расположения источника и приёмника электронов молекула приобретает те удивительные свойства, которые позволяют ей в жидком и твёрдом состоянии быть примерно одинаково эффективной.

Интересно, что молекула TGlu была открыта случайно, как часто происходит в научной работе. В исследовании она была не конечным, а промежуточным компонентом. В дальнейшем можно отталкиваться от её структуры и синтезировать новые флуоресцентные вещества. Эта под воздействием возбуждающего видимого света устойчиво испускает свет синей длины волны. Подбирая соединения с другими энергетическими зазорами можно открыть молекулы, светящиеся красным и зелёным светом.

Также учёные намерены ввести в соединение TGlu фосфор. Атомы фосфора традиционно более эффективны в флуоресценции. Универсальность молекулы обещает упростить масштабирование при коммерческом производстве таких соединений, что позволит быстрее внедрить открытие для выпуска передовых дисплеев, сенсоров и в биотехе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет
Австралийцы создали магнитную молекулу для жёстких дисков будущего — маленьких и сверхёмких
Высокий спрос на дорогие игровые мониторы обеспечит рост поставок OLED-панелей на 69 % в 2025 году
Корейские учёные встроили динамики в пиксели OLED-дисплея
Mitsubishi тестирует систему сезонного хранения тепла и холода в грунтовых водах
Китайская многоразовая ракета выполнила «петлю Нестерова» — пока только в симуляции
Теги: молекула, дисплеи, физика, биотехнологии
молекула, дисплеи, физика, биотехнологии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тысячи россиян лишились доступа в интернет из-за массового сбоя у МТС и других операторов
Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ
В Китае набрали популярность «обманки» для автопилота Tesla, которые позволяют не держаться за руль
Британский стартап объявил о разработке революционного алгоритма сжатия данных
Беспроводной телевизор LG OLED evo M5 поступил в продажу — $38 220 за  97-дюймовую версию
«Жизнь в Найт-Сити продолжается»: CD Projekt Red и студия Trigger официально анонсировали Cyberpunk: Edgerunners 2 16 мин.
Еврокомиссия подтвердила: правила по ИИ вступят в силу без отсрочки 8 ч.
Microsoft закрыла офис в Пакистане после 25 лет работы 8 ч.
ChatGPT стал инструментом для фишеров — пользователи получают неправильные ссылки 8 ч.
Новая статья: Two Falls (Nishu Takuatshina) — в поисках взаимопонимания. Рецензия 12 ч.
Продюсер Xbox посоветовал уволенным сотрудникам обратиться к ИИ, чтобы «снять эмоциональную нагрузку» 12 ч.
Загадочный хоррор OD от Кодзимы не попал в число жертв Microsoft — «по крайней мере, пока» 12 ч.
Создатели Helldivers 2 ответили, выйдет ли игра в Game Pass — «однозначно» нет 13 ч.
Google изменит поиск под давлением ЕС: в топе выдачи теперь будут сайты конкурентов 13 ч.
Наследие 3dfx Interactive живёт: энтузиасты открыли дорогу к браузерной эмуляции культовых игр конца 90-х 14 ч.
Японский производитель текстиля Seiren сделал снимки Земли с микроспутника 60 мин.
Открыта универсальная молекула для лучших дисплеев OLED, датчиков и биотеха 2 ч.
Японская Rapidus заручилась поддержкой Siemens в сфере выпуска 2-нм чипов 4 ч.
Arctic выпустила высокоэффективные вентиляторы P12 Pro и P14 Pro с подсветкой и без неё 5 ч.
На финансовом положении Intel отказ для выпуска чипов по техпроцессу 18A для клиентов скажется минимально 5 ч.
По мнению Arm, нынешний подход к использованию чиплетов плохо себя окупает 6 ч.
Загадочные кошельки с 10 000 биткоинов «ожили» спустя 14 лет 8 ч.
CoreWeave первой в отрасли развернула кластер на базе NVIDIA GB300 NVL72 10 ч.
Плотнее, быстрее, дешевле: керамические накопители Cerabyte готовятся составить конкуренцию LTO 12 ч.
ЕС наведёт порядок в космосе: готовится первый в истории «Европейский закон о космосе» 13 ч.