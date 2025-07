«Жизнь в Найт-Сити продолжается»: CD Projekt Red и студия Trigger официально анонсировали Cyberpunk: Edgerunners 2

Вышедший осенью 2022 года аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю») по мотивам Cyberpunk 2077 всё-таки получит продолжение. На фестивале Anime Expo 2025 состоялся анонс Cyberpunk: Edgerunners 2.

Как и первый сезон, Cyberpunk: Edgerunners 2 станет совместным проектом польской CD Projekt Red (авторы Cyberpunk 2077) и аниме-мастеров из японской студии Trigger. Шоу выйдет в сервисе Netflix.

На Anime Expo 2025 раскрыли ключевых создателей Cyberpunk: Edgerunners 2:

режиссёр Кай Игараси (Kai Ikarashi), известный по Cyberpunk: Edgerunners и SSSS.Gridman;

ведущий дизайнер персонажей Канно Итиго (Kanno Ichigo), работавший над аниме «Промар» и Cyberpunk: Edgerunners;

сценарист Масахико Оцука (Masahiko Otsuka), снявший ряд эпизодов «Гуррен-Лаганн» и участвовавший в написании истории «Промар»;

лауреат премии «Хьюго» Бартош Штыбор (Bartosz Sztybor), выступающий шоураннером второго сезона.

Зрителей Cyberpunk: Edgerunners 2 ждёт новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. Второй сезон вслед за первым включает 10 серий. Сроков выхода нет.

«История Дэвида закончена. Но жизнь в Найт-Сити продолжается. В городе, что пышет жестокостью, остаётся ответить лишь на один вопрос: когда мир жаждет зрелищ, на что ты готов пойти, чтобы оставить свой след?» — интригуют авторы.

По словам Штыбора, CD Projekt Red рада вместе со студией Trigger предоставить «голую, реальную хронику искупления и возмездия, которая не похожа ни на что из наших прошлых работ».

Анонс Cyberpunk: Edgerunners 2 сопровождался постером за авторством Канно Итиго, а посетителям панельной дискуссии Cyberpunk: Edgerunners — Behind the Scenes With its Creators на Anime Expo 2025 за закрытыми дверями показали тизер шоу.