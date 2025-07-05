Подписанный Трампом «большой и прекрасный» закон поставил под угрозу важнейший источник прибыли Tesla

В прошлом году Илон Маск (Elon Musk) пожертвовал более $250 млн на избрание Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США. В «благодарность» бизнесмен получил закон, который грозит его компании Tesla миллиардными убытками.

Подписанный сегодня Трампом «большой, красивый законопроект» ставит под угрозу важнейший источник дохода Tesla, отменяя нормы, позволяющие автопроизводителю продавать квоты на выбросы на миллиарды долларов. Закон усугубляет кризис, в котором оказалась компания, и без того пострадавшая от падения продаж и отмены налоговых льгот за покупку электромобилей, — Маска он привёл в ярость. На этой неделе, пока законопроект превращался в закон и проходил через одобрение в Конгрессе, Маск назвал документ «мерзостью» и пригрозил начать прямую работу с не поддержавшими законопроект конгрессменами с помощью недружественных пожертвований — вплоть до основания собственной политической партии. Глава государства в ответ иронически заметил, что «без субсидий, Илону, вероятно, придётся прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».

Вражда бизнесмена и президента страны угрожает критически важным направлениям деятельности Маска, а республиканцы в Конгрессе оказываются невольно втянутыми в конфликт двух титанов. В публичном поле Маск выступает против закона, потому что он значительно увеличит дефицит бюджета США, но очевидно, что более существенной для него является угроза Tesla. Трамп стремится отменить действие трёх систем кредитов на выбросы в США, в том числе одну схему, которую курирует Агентство по охране окружающей среды (EPA), и вторую, которая действует в штате Калифорния и рассчитывается, исходя из объёмов продаж электромобилей и гибридов.

Проведённый президентом закон фактически отменяет третью программу — федеральный стандарт «Корпоративной средней экономии топлива» (Corporate average fuel economy — Cafe). В соответствии с ней взысканиям подвергаются автопроизводители, чья продукция не достигает заданных показателей топливной эффективности; а производителям машин без выбросов начисляются кредиты на чистый воздух, которые можно продать конкурентам, выпускающим автомобили с двигателями внутреннего сгорания — этими кредитами они компенсируют штрафы.

Продажа кредитов по программе Cafe и аналогичным системам в других странах составляет значительную долю доходов Tesla, и этот показатель для компании растёт. По итогам I квартала она вообще вышла бы в убыток, если бы не продажи кредитов, — они выросли на 35 % и составили $595 млн; а чистая прибыль Tesla составила $409 млн. В прошлом году продажа нормативных кредитов по всему миру принесла ей $2,8 млрд, составив 39 % от общей выручки в $7,1 млрд; в 2023 году выручка по этому направлению была $1,8 млрд, а с 2015 году Tesla заработала на этом $11 млрд.

Внесённый Трампом законопроект фактически отменяет действие программы Cafe, обнуляя размеры штрафов — Tesla беспокоится, что производители традиционных автомобилей в результате прекратят закупать кредиты. Компания не показывает выручку от подобных программ с разбиением на регионы, но информированный источник Financial Times утверждает, что на США приходятся три четверти выплат, а остальное приносят аналогичные схемы в Европе и Азии. С принятием законопроекта его влияние на деятельность Tesla будет отложенным: компания часто заключает с конкурентами многолетние соглашения, хотя в некоторых из них могут оговариваться форс-мажор и изменения в законодательстве — такие контракты могут быть аннулированы немедленно.

В других странах схемы продолжат действовать. Недавно Tesla заключила соглашение об «объединении» выбросов со Stellantis, Ford, Mazda, Subaru и Toyota. Решив монетизировать эту договорённость, компания может получить более €1 млрд. Но пока в США у власти находится Трамп, надежда на возобновление программы федеральных кредитов на выбросы остаётся минимальной. Калифорния пытается через суд пресечь попытки Белого дома закрыть действие её схемы, по которой у Tesla имеется значительный остаток кредитов.

Компания торгует не только электромобилями и кредитами — она выпускает аккумуляторы и управляет сетью из примерно 2600 зарядных станций в США, производит солнечные панели для установки на крышах, а также коммерческие и бытовые батареи. Почти все эти предприятия лишатся значительной федеральной поддержки или налоговых льгот; останутся лишь субсидии на хранилища энергии. Самой страшной обещает стать отмена в сентябре федерального налогового кредита в размере $7500 на определённые покупки или аренду электромобилей. Tesla предупредила, что торговая война с Китаем и политика трамповских пошлин могут нарушить её цепочку поставок, сократят её доступ к критически важным материалам, да и сама компания из-за связей Маска с Трампом может стать мишенью для возмездия.

В возможностях нанести ответный удар бизнесмен ограничен. В мае он оставил свою должность к ведомстве DOGE. Когда законопроект вынесли на голосование, Маск пригрозил, что каждый, кто проголосует за него, «проиграет предварительные выборы в следующем году, [даже] если это будет последнее, что я сделаю на Земле». Но 50 из 53 сенаторов-республиканцев поддержали инициативу. Поддержали законопроект и многие союзники Маска в бизнес-сообществе, потому что документ предусматривает также продление льгот по подоходному налогу. Окончательное голосование в Конгрессе законопроект прошёл в минувший четверг, 3 июля, и теперь он 4 июля, в День независимости США, он был подписан самим Трампом.