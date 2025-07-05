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Племянник изобретателя ZX Spectrum представил GamerCard — портативную консоль для ретро-игр

Грант Синклер (Grant Sinclair), племянник изобретателя британского компьютера ZX Spectrum сэра Клайва Синклера (Clive Sinclair), выпустил собственное устройство — основанную на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero 2W портативную консоль GamerCard, предназначенную для запуска ретро-игр.

Источник изображения: Grant Sinclair

Источник изображения: Grant Sinclair

Своим названием GamerCard обязана габаритам, совпадающим с размерами подарочной карты в упаковке. Устройство оборудовано квадратным 4-дюймовым дисплеем разрешением 720 × 720 пикселей, под которым размещаются восемь кнопок, покрытых силиконом, для управления игровым процессом. Программная платформа со специально разработанным лаунчером включает иконки для запуска игр и эмуляторов, в том числе Recalbox, RetroPie и Lakka4. Устройством поддерживаются игры для PICO-8, а также средства для разработки на MicroPython, C, C++, BASIC и других языках. В комплекте идут две инди-игры Bloo Kid 2 и AstroBlaze DX, ранее доступные эксклюзивно на Nintendo Switch, и теперь портированные специально для GamerCard с его квадратным экраном и оформленные в стиле пиксельной графики.

Толщина GamerCard составляет всего 6,5 мм, масса — всего 100 г. Коносль работает на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi Zero 2W с четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A53, здесь есть 128 Гбайт встроенной памяти и аккумулятор на 1600 мА·ч. Подключение сенсоров, дисплея и других компонентов произведено при помощи встроенного разъёма Qwiic; на корпусе имеются также порты USB Type-C и HDMI. Стоимость GamerCard составляет £125 или $170, и это слишком дорого для подобного устройства.

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Теги: zx spectrum, игровые консоли, ретро-игры
zx spectrum, игровые консоли, ретро-игры
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