Компактный компьютер Asus на суперчипе Nvidia Grace Blackwell выйдет 22 июля

Asus подтвердила дату выхода своего нового мини-ПК для систем искусственного интеллекта Ascent GX10 на платформе Nvidia Grace Blackwell GB200. О выпуске рабочей станции было объявлено вместе с приглашением на посвящённый устройству вебинар — в зависимости от региона, мероприятие пройдёт 22–23 июля 2025 года, передаёт VideoCardz.com.

Указанный Asus срок совпадает с летним графиком выпуска Nvidia систем серии GB10. Тайваньская компания одной из первых подтвердила выпуск мини-ПК GB200 в исполнении OEM-партнёра. Asus Ascent GX10 — компактная рабочая станция, предназначенная для разработки и инференса (запуска) ИИ. Система объединяет центральный процессор Nvidia Grace с ускорителем на архитектуре Blackwell — это одна из самых компактных и эффективных платформ в семействе GB200. Мини-ПК оснащается 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, шиной PCIe 5.0, предусматривается возможность подключать SSD NVMe, присутствует специальное решение для охлаждения.

Asus Ascent GX10 также знаменует первый серьёзный шаг Nvidia в области настольных ПК, хотя и не напрямую. Центральные процессоры Grace на архитектуре Arm изначально ориентированы на высокопроизводительные системы и серверные рабочие нагрузки, и их интеграция в компьютеры малого формфактора, в том числе Ascent GX10, отчасти стирает грань между ЦОД и рабочими станциями. Решение обещает быть востребованным разработчиками, которым необходим локальный запуск систем ИИ без нужды в традиционных платформах на архитектуре x86.

Примерно в то же время системы на базе GB200 готовят также Dell, Lenovo и другие производители. На рынке будет немало конкурирующих решений, в том числе на базе AMD Strix Halo (также с объёмом до 128 Гбайт памяти) — плюс Apple Mac Studio.