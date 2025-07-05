Сегодня 05 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Компактный компьютер Asus на суперчипе N...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Компактный компьютер Asus на суперчипе Nvidia Grace Blackwell выйдет 22 июля

Asus подтвердила дату выхода своего нового мини-ПК для систем искусственного интеллекта Ascent GX10 на платформе Nvidia Grace Blackwell GB200. О выпуске рабочей станции было объявлено вместе с приглашением на посвящённый устройству вебинар — в зависимости от региона, мероприятие пройдёт 22–23 июля 2025 года, передаёт VideoCardz.com.

Источник изображения: asus.com

Источник изображения: asus.com

Указанный Asus срок совпадает с летним графиком выпуска Nvidia систем серии GB10. Тайваньская компания одной из первых подтвердила выпуск мини-ПК GB200 в исполнении OEM-партнёра. Asus Ascent GX10 — компактная рабочая станция, предназначенная для разработки и инференса (запуска) ИИ. Система объединяет центральный процессор Nvidia Grace с ускорителем на архитектуре Blackwell — это одна из самых компактных и эффективных платформ в семействе GB200. Мини-ПК оснащается 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, шиной PCIe 5.0, предусматривается возможность подключать SSD NVMe, присутствует специальное решение для охлаждения.

Asus Ascent GX10 также знаменует первый серьёзный шаг Nvidia в области настольных ПК, хотя и не напрямую. Центральные процессоры Grace на архитектуре Arm изначально ориентированы на высокопроизводительные системы и серверные рабочие нагрузки, и их интеграция в компьютеры малого формфактора, в том числе Ascent GX10, отчасти стирает грань между ЦОД и рабочими станциями. Решение обещает быть востребованным разработчиками, которым необходим локальный запуск систем ИИ без нужды в традиционных платформах на архитектуре x86.

Примерно в то же время системы на базе GB200 готовят также Dell, Lenovo и другие производители. На рынке будет немало конкурирующих решений, в том числе на базе AMD Strix Halo (также с объёмом до 128 Гбайт памяти) — плюс Apple Mac Studio.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CoreWeave стала первым облачным клиентом Nvidia, запустившим эксплуатацию ускорителей Blackwell Ultra
Nvidia представила самый медленный GeForce на базе Blackwell — RTX 5050 за $249
Ускорители Nvidia Blackwell более чем в два раза обходят предшественников в обучении больших языковых моделей
США хотят ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, потому что оттуда они нелегально мигрируют в Китай
Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ
Китайские регуляторы надеются одобрить первый автомобиль с автопилотом третьего уровня в следующем году
Теги: asus, nvidia, blackwell, grace
asus, nvidia, blackwell, grace
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тысячи россиян лишились доступа в интернет из-за массового сбоя у МТС и других операторов
Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ
Британский стартап объявил о разработке революционного алгоритма сжатия данных
«Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр»: бывший сотрудник Turn 10 прояснил судьбу Forza Motorsport после массовых увольнений в студии
Sony приостановила продажи Xperia 1 VII из-за технических проблем
Рынок российского ПО за год вырос на четверть и приблизился к 2,5 трлн руб. 3 ч.
Еврокомиссия подтвердила: правила по ИИ вступят в силу без отсрочки 13 ч.
Microsoft закрыла офис в Пакистане после 25 лет работы 13 ч.
ChatGPT стал инструментом для фишеров — пользователи получают неправильные ссылки 13 ч.
Новая статья: Two Falls (Nishu Takuatshina) — в поисках взаимопонимания. Рецензия 17 ч.
Продюсер Xbox посоветовал уволенным сотрудникам обратиться к ИИ, чтобы «снять эмоциональную нагрузку» 17 ч.
Загадочный хоррор OD от Кодзимы не попал в число жертв Microsoft — «по крайней мере, пока» 17 ч.
Создатели Helldivers 2 ответили, выйдет ли игра в Game Pass — «однозначно» нет 18 ч.
Google изменит поиск под давлением ЕС: в топе выдачи теперь будут сайты конкурентов 18 ч.
Наследие 3dfx Interactive живёт: энтузиасты открыли дорогу к браузерной эмуляции культовых игр конца 90-х 18 ч.
Потеряшек не будет: зонд NASA «Новые горизонты» нашёл себя среди звёзд без помощи с Земли 41 мин.
Повальный спрос на HBM тормозит внедрение CXL- и PIM-памяти 57 мин.
Компактный компьютер Asus на суперчипе Nvidia Grace Blackwell выйдет 22 июля 58 мин.
Маску дали разрешение на 15 турбин для питания ИИ-суперкомпьютера xAI Colossus, но на снимках по-прежнему видны 24 турбины 2 ч.
Самые короткие дни на Земле в этом году ожидаются летом 2 ч.
Foxconn нарастила квартальную выручку благодаря заказам от Nvidia 3 ч.
Племянник изобретателя ZX Spectrum представил GamerCard — портативную консоль для ретро-игр 3 ч.
Подписанный Трампом «большой и прекрасный» закон поставил под угрозу важнейший источник прибыли Tesla 3 ч.
YADRO вложила в развитие отечественных IT-продуктов более 60 млрд руб. 3 ч.
Третий межзвёздный объект в Солнечной системе оказался кометой 4 ч.