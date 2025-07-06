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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-31» доставил 2,6 т припасов, оборудования и топлива на МКС

Минувшей ночью грузовой космический корабль «Прогресс МС-31», который отправился в полёт вместе с ракетой «Союз-2.1а» с площадки космодрома Байконур 3 июля, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Корабль доставил на орбитальную станцию различные грузы и занял место «грузовика» «Прогресс МС-29», миссия которого завершилась 2 июля. Ожидается, что корабль пробудет на орбите 167 суток.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

Корабль «Прогресс МС-31» доставил на МКС более 2,6 т грузов, в том числе 1205 кг различной аппаратуры и других сухих грузов. В дополнение к этому на орбитальную станцию было доставлено 420 л питьевой воды, почти 1 т топлива для станции, 50 кг азота, а также материалы для проведения научных экспериментов «Биодеградация», «Виртуал», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».

За несколько часов до стыковки находящиеся на МКС российские космонавты совместно с инструктором из Центра управления полётами провели подготовку к встрече «Прогресса». Они разобрали циклограмму сближения, причаливания и стыковки корабля с орбитальной станцией, а также занесли время в бортовую документацию и ещё раз разобрали возможные нештатные ситуации.

Что касается самого «Прогресса», то он представляет собой транспортно-грузовой корабль, который разрабатывался для обслуживания орбитальных станций и полёт которого проходит в автоматическом режиме без экипажа. Корабли «Прогресс» используются для транспортировки на МКС различных грузов, включая научное оборудование, топливо, запасы питания и др. Кроме того, корабли задействуют для корректировки орбиты станции.

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Теги: прогресс мс-31, мкс, космос
прогресс мс-31, мкс, космос
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