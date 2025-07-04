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Грузовик «Прогресс МС-31» отправился к МКС с припасами и наборами для опытов

4 июля в 22:32 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз‑2.1а» с транспортным кораблём «Прогресс МС-31». Запуск прошёл успешно, включая выдвижение солнечных батарей и антенн корабля. Три дня назад от станции отделился и был затоплен грузовик «Прогресс МС-29». Новый корабль займёт его место у российского модуля «Поиск» через двое суток.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

Стыковка «Прогресса МС-31» с МКС намечена на 6 июля в 00:27 мск. На борту транспорта — 2625 кг грузов: от припасов до научных наборов для экспериментов. В частности, грузовик доставит 1205 кг сухих грузов, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота для восполнения атмосферы МКС.

Запуск корабля прошёл по расписанию, хотя в целом ситуация с доставкой грузов на станцию далека от идеальной. Ранней весной стало известно, что грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman был повреждён при транспортировке на космодром. Он должен был доставить припасы в июне, но этого не произошло. В связи с отменой рейса грузовик Cargo Dragon компании SpaceX ещё в апреле доставил на МКС рекордный объём продуктов. Экипаж ни в чём не нуждается, однако в текущих условиях новые сбои просто недопустимы. Поэтому не следует недооценивать важность миссии «Прогресса МС-31».

Помимо припасов, российский грузовой корабль доставит на орбиту материалы для экспериментов: «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».

Предыдущий корабль — «Прогресс МС-29» — завершил свою миссию 1 июля. Он был отстыкован от малого модуля «Поиск» и затоплен в несудоходной части Тихого океана. В космос он был отправлен в канун Нового 2025 года и среди прочих припасов доставил экипажу мандарины и подарки. Возможно сегодня космонавтам отправлены квас и окрошка.

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Теги: прогресс, запуск ракеты, мкс
прогресс, запуск ракеты, мкс
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