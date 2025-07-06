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«Джентльмены, время рыдать. Снова»: Netflix показала первый тизер-трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2

Вслед за вчерашним анонсом на фестивале Anime Expo 2025 стриминговый гигант Netflix представил первый тизер-трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2 от польской CD Projekt Red и японской студии Trigger.

Источник изображения: Netflix

Источник изображения: Netflix

Зрителей Cyberpunk: Edgerunners 2 ждёт новая самостоятельная история о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. Судя по всему, ключевые персонажи «Киберпанк: Бегущие по краю» не вернутся в сиквеле.

«История Дэвида закончена. Но жизнь в Найт-Сити продолжается. В городе, что пышет жестокостью, остаётся ответить лишь на один вопрос: когда мир жаждет зрелищ, на что ты готов пойти, чтобы оставить свой след?» — интригуют авторы.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Опубликованный Netflix дебютный тизер-трейлер Cyberpunk: Edgerunners 2 длится меньше минуты (см. прикреплённое видео ниже) и содержит серьёзные спойлеры к сюжету первого сезона и совсем немного материалов из второго.

Ролик напомнил зрителям о душераздирающих моментах «Киберпанк: Бегущие по краю» и дал украдкой взглянуть на персонажей новой истории. «Джентльмены, время рыдать. Снова», — предупредил пользователей OhhWarp.

По словам шоураннера Бартоша Штыбора (Bartosz Sztybor), CD Projekt Red вместе со студией Trigger готовит «голую, реальную хронику мести и искупления, которая не похожа ни на что из наших прошлых работ».

Как и первый сезон, Cyberpunk: Edgerunners 2 выйдет в сервисе Netflix и будет включать 10 серий. Шоу уже находится в производстве, но сроков релиза нет «выйдет, когда будет готово».

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Теги: cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, studio trigger, netflix, экранизация
cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, studio trigger, netflix, экранизация
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