Дорого и опасно: европейская ассоциация издателей выступила против инициативы Stop Killing Games, которая защищает права игроков

Европейская ассоциация издателей Video Games Europe, которая представляет интересы Microsoft, Sony, Nintendo, EA, Ubisoft и других крупных компаний, выступила против инициативы Stop Killing Games, угрожающей принятым в индустрии практикам.

Напомним, Stop Killing Games («Прекратите уничтожать игры») была запущена блогером Россом Скоттом (Ross Scott) на фоне отключения гоночной MMO-аркады The Crew, из-за которого игра стала недоступна даже для её владельцев.

Организаторы хотят обязать издателей после завершения поддержки сохранять игры в «относительно рабочем состоянии». Соответствующую петицию скоро должны рассмотреть в Еврокомиссии — инициатива собрала больше 1 млн подписей.

Video Games Europe в опубликованном на днях официальном заявлении по поводу Stop Killing Games высказалась против развернувшейся кампании, представив несколько контраргументов:

для разработчиков и издателей может быть слишком дорого поддерживать частные серверы или офлайн-режимы для игр, потерявших поддержку мультиплеера;

в то же время открытые и поддерживаемые фанатами версии игр могут повлечь для компаний правовую ответственность, особенно когда речь идёт о кибербезопасности и модерации контента;

в Video Games Europe также подчеркнули, что многие проекты задумываются исключительно мультиплеерными, и «эти предложения ограничат выбор разработчиков, сделав такие видеоигры чрезмерно дорогими для создания».

По мнению Video Games Europe, отключение серверов — непростое и многогранное решение, которое должно остаться в арсенале компаний, когда онлайн-обслуживание перестаёт быть коммерчески выгодным.

Скотт у себя в микроблоге отреагировал на заявление Video Games Europe, назвав слабыми аргументы ассоциации против того, чтобы пользователи имели возможность сохранить доступ к своей покупке.

Video Games Europe открыта к диалогу с европейскими политиками и организаторами петиции «Прекратите уничтожать игры» для Еврокомиссии. Сбор подписей в поддержку Европейской гражданской инициативы продлится до 31 июля.