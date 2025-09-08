Сегодня 08 сентября 2025
Dreame представила огромный флагманский телевизор Mega QLED 4K TV 100Q100 — 4K, 100 дюймов и 144 Гц

Компания Dreame представила на российском рынке свой новый флагманский телевизор — Mega QLED 4K TV 100Q100 с огромной диагональю 100 дюймов. Новинка выполнена в элегантном дизайне с безрамочной конструкцией Infinite Screen и монолитным металлическим корпусом. Этот огромный телевизор ориентирован на домашние кинозалы, большие гостиные и различные публичные пространства.

Основой телевизора стала 100-дюймовая панель QLED+ с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), поддержкой отображения 1,07 млрд оттенков, охватом цветового пространства DCI-P3 на 93 % и точностью цветопередачи на уровне ΔE < 2. Типичная яркость заявлена на уровне 400 кд/м², пиковая — до 800 кд/м²; статическая контрастность — 5000:1. Телевизор поддерживает все ключевые HDR-форматы: Dolby Vision, HDR10+ и HLG.

За качество изображения, помимо самого дисплея, в Mega QLED 4K TV 100Q100 отвечает процессор Dreamion Pro AI, использующий набор алгоритмов D-AI Suite — Color, Contrast, Clarity, Resolution, Scene. Они в реальном времени оптимизируют каждый кадр по цвету, контрастности, детализации и типу контента — будь то спортивная трансляция или динамичный боевик. А ещё здесь есть технология автоматического апскейлинга из 2K в 4K.

Новый телевизор подойдёт не только для того, чтобы наслаждаться кино, сериалами и спортивными трансляциями в высоком качестве. Он также отлично подойдёт для современных игр. Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологию MEMC для обеспечения чёткой картинки в динамических сценах. Игрокам адресован режим Game Console Mode — это оверлей с различными инструментами: счётчиком FPS, прицелом, переключателем HDR и тонкой настройкой звука. Также поддерживаются VRR и ALLM, что снижает лаги и устраняет «разрывы» кадра в динамичных сценах. Время отклика панели — 8 мс.

Для подключения консолей и ПК предусмотрены три полнофункциональных порта HDMI 2.1 с режимом 4K@144 Гц. В арсенале устройства также имеются два порта USB, Bluetooth 5.1 для подключения аудиоустройств и периферии, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), оптический выход S/PDIF и Ethernet-порт.

Конечно же, телевизор — это не только красивая картинка, но и приятный, глубокий звук с эффектом погружения, и с этим у Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 всё в порядке. Новинка оснащена многоканальной системой 2.1.2 общей мощностью 60 Вт. В состав входят пять динамиков, включая сабвуфер с технологией Audio Drum, создающий глубокие низкие частоты. Поддержка Dolby Atmos позволяет добиться трёхмерного звучания, сопоставимого с эффектом концертного зала, но без дополнительных саундбаров. При необходимости телевизор можно использовать как Bluetooth-колонку.

Производитель отмечает не только технические характеристики новинки, но и её дизайн с ультратонкими рамками — экран занимает 99 % фронтальной панели. Благодаря полностью металлическому корпусу и декоративной планке с текстурированной отделкой устройство станет привлекательным элементом современного интерьера. Толщина панели составляет всего 90,5 мм в самом широком месте, что делает её визуально лёгкой и подходящей для настенного монтажа — для последнего подойдут кронштейны VESA 800 × 400 мм.

Телевизор работает на платформе Google TV, предоставляющей доступ ко всем популярным стриминговым сервисам — таким как YouTube, Netflix, Disney+ и Prime Video. Персонализированные рекомендации помогают быстрее находить интересный контент, а отдельный «Детский профиль» с родительским контролем обеспечивает детям доступ только к подходящему контенту. Здесь же стоит отметить TÜV-сертификацию по защите зрения — снижено излучение синего света и полностью устранено мерцание, что уменьшает усталость глаз при длительном просмотре.

Конечно, Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 подойдёт не всем. Во-первых, под него нужно довольно большое помещение, а во-вторых — весьма немаленький бюджет. Новинка может стать отличной заменой проектору, предлагая яркую, насыщенную и детализированную картинку. Сама Dreame называет свой флагманский телевизор универсальным решением для развлечений, игр и работы с контентом в большом формате.

Cмарт-телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 поступит в продажу в России уже в сентябре вместе с другими дебютными телевизорами Dreame. Стоимость флагмана составит 399 999 рублей, но первым покупателям будет предложена скидка в размере 50 000 рублей, а также подарок в виде стайлера Dreame AirStyle и расширенной до трёх лет гарантии.

Реклама | Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. erid: F7NfYUJCUneTSTe4DXHo

Теги: dreame, телевизор, 4k, qled
