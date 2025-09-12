Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть

Не успели мы протестировать систему жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A13 360, заслужившую наши положительные оценки, как компания MSI представила новую версию AiO СЖО – MAG CoreLiquid A15 360. Интересно, что, несмотря на такой короткий промежуток между анонсами, новую модель со старой объединяют только радиатор, шланги и медный водоблок. Модернизации подверглась помпа и система крепления, а ещё СЖО получила новые вентиляторы CycloBlade 9. Другими словами, систему заметно обновили, и это — редкий случай в сегменте AiO СЖО, где в последнее время все занимаются экранами мониторинга на помпах или новыми вариациями подсветок. Поэтому сегодняшний обзор и тестирование обещают быть любопытными, тем более что CoreLiquid A15 360 тестировалась не только со штатными вентиляторами, но и с альтернативными. Поехали!

⇡# Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик MSI MAG CoreLiquid A13 360 Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 394 × 120 × 27 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 359 × 117 × 20 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 20~21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора MSI CycloBlade 9 (DF1202512RFMN) Типоразмер 120 × 120 × 27 Диаметр крыльчатки/статора, мм 110,5 / 45,5 Количество и тип подшипника(ов) 1, Rifle Скорость вращения, об/мин 500–2050 (±150) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 64,89 (макс.) Уровень шума, дБА н/д Максимальное статическое давление, мм H 2 O н/д Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 2,9 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 1,68 / 1,47 Срок службы, часов/лет 40 000 / >4,6 Масса одного вентилятора, г 152 Длина кабеля, мм 600 Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 71 × 69 × 75 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3400 (±10%) / 3450 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 50 000 / >5,7 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 2,52 / 2,75 Уровень шума, дБА 20 Длина кабеля, мм 400 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 49 × 44 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5

Intel LGA1700/1851 Дополнительно Длина шлангов, мм 370 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 11,5 / 6 Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста В отдельном шприце Подсветка Крышки помпы и вентиляторов (адресуемая) Масса системы в сборе, г 1 634 Гарантийный срок, лет 3 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ н/д

⇡#Упаковка и комплектация

Коробка MSI MAG CoreLiquid A15 360 оформлена в той же стилистике, что и у модели А13, легко перепутать, поэтому смотрите внимательнее на название СЖО и фото водоблока, поскольку радиатор с работающими вентиляторами практически такие же, как у А13.

На обратной стороне коробки приведено фото водоблока и перечислены особенности СЖО, а на торце – технические характеристики.

Внутри картонной коробки размещена корзина из пористого картона с отсеками, где и находятся компоненты системы жидкостного охлаждения.

Это стандартная упаковка, которая в подавляющем большинстве случаев обеспечивает устройству защиту во время транспортировки.

Комплект поставки MSI MAG CoreLiquid A15 360 изменился. Теперь в его состав входит металлическая усилительная пластина для Intel (у А13 она из пластика), универсальная монтажная пластина для AMD и Intel, комплекты винтов и втулок, термопаста, инструкция и купон Shout out.

СЖО всё так же выпускается в Китае и обеспечивается трёхлетней гарантией. В продаже MSI MAG CoreLiquid A15 360 ещё не появилась, поэтому сказать что-то о её стоимости мы не можем.

В отличие от А13, белой версии MSI MAG CoreLiquid A15 пока на сайте нет, только чёрный вариант, с которым мы и познакомимся сегодня. Из отличий в дизайне обращают на себя внимание другие вентиляторы с увеличенным количеством лопастей и иная крышка помпы с рёбрами, выполненная в стиле милитари. На этом, пожалуй, и всё.

Конструкция СЖО классическая: радиатор с установленными на него тремя вентиляторами соединён двумя гибкими шлангами с блоком помпы и водоблока в её основании. Контур системы заправлен и сразу же готов к эксплуатации.

Размеры радиатора здесь точно такие же, как и у А13, и равны 394 × 120 × 27 мм, а вот масса системы в сборе чуть выше и составляет 1634 грамма против 1580 граммов у модели А13.

Конструкция алюминиевого радиатора не претерпела никаких изменений: 12 плоских каналов, по которым прокачивается теплоноситель, и приклеенная между ними перфорированная «гребёнка».

Толщина алюминиевого оребрения здесь равна 20 мм, что является одной из основных особенностей СЖО серий А13 и А15 и позволяет повысить общую эффективность системы охлаждения.

Напомним, что плотность такого радиатора равна 20~21 FPI – стандартное значение, наиболее часто встречающееся в СЖО данного класса.

Как мы и обозначили в начале материала, радиатор и шланги в этой модели СЖО не претерпели никаких изменений. Последние так же обжаты на статичных фитингах радиатора.

Шланги внешним диаметром 11,5 мм выполнены из долговечного синтетического каучука и облачены в нейлоновую оплётку, минимизирующую испарение теплоносителя. Длина шлангов от фитинга до фитинга не превышает 370 мм.

В MSI MAG CoreLiquid A15 используется усовершенствованная помпа – это первое важное изменение в новой СЖО. Она имеет иной дизайн пластикового кожуха — если можно так сказать, более агрессивный и современный.

Скорость вращения ротора помпы заявлена на отметке 3400 об/мин против 3800 об/мин у А13, при этом в её конструкции применен подшипник с керамической втулкой, обеспечивающий ресурс эксплуатации не менее 50 тысяч часов (25 тыс. у А13), а также бесшумную работу, что мы, конечно же, проверим далее.

Уровень шума помпы в характеристиках СЖО почему-то не указан, а её измеренное энергопотребление оказалось равно 2,75 Вт.

А вот медный водоблок в этой модели точно такой же: с микроканальной структурой и основанием размерами 49 × 44 мм.

Контактная поверхность гладкая и ровная, отпечаток на теплораспределителе тестового процессора конструктивного исполнения LGA1700 получился равномерным.

Вторым отличием MSI MAG CoreLiquid A15 360 от модели А13 является её оснащение новыми 120-мм вентиляторами CycloBlade 9 вместо прежних CycloBlade 7. Не трудно догадаться, что новые вентиляторы получили девятилопастную крыльчатку вместо семилопастной. Изменилась и рамка – её окружность на входе воздушного потока в вентилятор имеет закруглённые края вместо прежней острой кромки.

Такое изменение теоретически должно способствовать снижению уровня шума, генерируемого воздушным потоком крыльчатки, но дело в том, что крыльчатка здесь также закольцована, то есть максимально независима от рамки.

Максимальная граница скорости вращения вентиляторов, регулируемая ШИМ, повышена с 2000 до 2050 об/мин, что позволяет им развивать воздушный поток объёмом до 64,9 CFM. Странно только, что уровень шума вентиляторов и статическое давление в их характеристиках не указаны.

Также из конструктивных изменений выделим три широкие стойки статора вместо четырёх узких и сам статор диаметром 45,5 мм против 41 мм у CycloBlade 7.

Все эти конструктивные изменения вентиляторов вынуждают нас усомниться в оптимальности их применения на радиаторе СЖО. Собственно, поэтому мы дополнительно и протестировали MSI MAG CoreLiquid A15 360 с альтернативными вентиляторами, и, как оказалось, не зря.

Интересный факт: на статоре вентилятора указана маркировка DF1202512RFMN – точно такая же, как у CycloBlade 7, хотя это совершенно другая модель.

В вентиляторах используется подшипник с винтовой нарезкой и нормативным сроком службы не менее 40 тысяч часов. Добавим, что энергопотребление одного вентилятора не превышает полутора ватт, а стартовое напряжение равно 2,9 В.

Вентиляторы соединяются друг с другом последовательно короткими кабелями, которые прячутся в уголках рамки.

После этого они подключаются кабелем питания и мониторинга, а также кабелем ARGB-подсветки общей длиной 600 мм.

Также на кабеле есть ответвитель с разъёмом JAF_1 – для подключения к одноименному коннектору на платах MSI серии 800, предназначенному для единого питания, мониторинга и управления подсветкой вентиляторов систем жидкостного охлаждения.

⇡#Совместимость и установка

В плане совместимости с процессорами MSI MAG CoreLiquid A15 360 не изменилась, опять же, в сравнении с моделью А13: водоблок СЖО можно установить на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессоры Intel конструктивного исполнения LGA1700/1851. Инструкцию можно скачать с сайта компании (формат PDF, 4,39 Мбайт).

Изменилось само крепление. В первую очередь здесь используется усиленная металлическая backplate, заменившая пластиковую пластину с 3M-скотчем.

Кроме неё, водоблок теперь оснащается универсальной прижимной пластиной для AMD и Intel, причём для последней платформы предусмотрена возможность установки водоблока со смещением на 3 мм относительно центра теплораспределителя процессора.

Сделано это для более эффективного охлаждения новых процессоров Intel Core Ultra, у которых, как известно, кристалл ядра расположен не по центру подложки. В MSI заявляют, что на сокете LGA1851 такое смещение водоблока способно привести к снижению температур на величину вплоть до 4,8 градуса Цельсия.

Однако мы устанавливали и тестировали MSI MAG CoreLiquid A15 360 на самой распространенной в данный момент платформе — LGA1700. Процесс подготовки платы и установки водоблока очень прост и приведён далее на четырёх фото.

Радиатор с вентиляторами был традиционно установлен на верхней панели корпуса с ориентацией вентиляторов на выдув из него.

Подсветка вентиляторов такая же красивая, как и у CycloBlade 7, а вот помпа в MSI MAG CoreLiquid A15 360 поярче.

Пробежимся по методике — и сразу к результатам тестов.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности MSI MAG CoreLiquid A15 360 и её соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 54, частота – 5,4 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 43, частота – 4,3 ГГц, напряжение Vcore – 1,145-1,15 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 260 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях 1,305/1,295 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,055 В. Частота кольцевой шины (ring) была установлена на отметке 4,7 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.4770). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.29-5790 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 25,1–27,4 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Основным соперником MSI MAG CoreLiquid A15 360 сегодня будет одна из лучших СЖО с 360-мм радиатором – DeepCool LQ360.

Кроме DeepCool LQ360, в тестирование включен воздушный суперкулер PentaWave Z06D SRB.

Как мы и обещали, MSI MAG CoreLiquid A15 360, помимо тестов со штатными вентиляторами, была дополнительно протестирована с альтернативными вентиляторами ID-Cooling Boreas 120.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Со штатными вентиляторами MSI MAG CoreLiquid A15 360 продемонстрировала высокий уровень эффективности охлаждения, пусть немного – на величину от 0,5 до 2,9 градуса Цельсия – отстала от DeepCool LQ360 на одинаковых оборотах вентиляторов, а также не смогла обеспечить процессору стабильность на скоростях 900 и 800 об/мин. Зато при смене штатных CycloBlade 9 на Boreas 120 новинке удалось полностью нивелировать это отставание и обеспечить высокую эффективность охлаждения на низких скоростях. Так что мы не зря сомневались в новых девятилопастных «вертушках» MSI – всё же для радиатора СЖО это не самое удачное решение в плане эффективности охлаждения (невысокое давление и большой статор).

Далее повышаем частоту производительных ядер процессора до 5,5 ГГц при напряжении 1,175-1,18 В. Уровень LLC тот же, энергоэффективные ядра не трогаем, а частоту кольцевой шины поднимаем до 4,8 ГГц.

По данным HWiNFO64, тепловыделение процессора с такими настройками в пике нагрузки достигает 270-275 ватт, температуры возросли, поэтому системы жидкостного охлаждения справились с этой задачей не во всех скоростных режимах работы их вентиляторов, а воздушный кулер так и вовсе лишь на максимальных и близких к ним оборотах.

При повышении тепловой нагрузки MSI MAG CoreLiquid A15 360 справляется со своей задачей только до снижения скорости штатных вентиляторов до 1400 об/мин и уступает DeepCool LQ360 от одного до трёх градусов Цельсия. Это совсем небольшая разница, особенно если учесть преимущество MSI по уровню шума. С альтернативными вентиляторами MAG CoreLiquid A15 360 способна выдерживать нагрузки вплоть до 1100 об/мин и становится эффективнее на 2-3 градуса Цельсия на средних скоростях. У воздушного кулера СЖО выигрывает от 5 градусов Цельсия.

Также мы протестировали MSI MAG CoreLiquid A15 360 при автоматических настройках BIOS материнской платы, используя только ограничение по TDP процессора в 300 ватт с попыткой последующего повышения. В данном случае СЖО тестировалась только на максимальных оборотах вентиляторов (2070 об/мин), а результаты приведены далее в виде двух скриншотов с полными данными мониторинга.

Как видим, с 300-ваттной нагрузкой MSI MAG CoreLiquid A15 360 справляется при пиковой температуре 95 градусов Цельсия, а вот 320 ватт ей уже не по зубам, поскольку температуры быстро достигли критических отметок и фиксировался троттлинг процессора.

Кроме трёх участников тестов эффективности, на график с уровнем шума мы добавили показатели предыдущей модели MAG CoreLiquid A13 360 с семилопастными вентиляторами CycloBlade 7 такой же закольцованной конструкции.

Новые CycloBlade 9 на MSI MAG CoreLiquid A15 360 минимально отличаются по уровню шума от CycloBlade 7, разве что характер звука чуть ровнее и сглаженнее, что видно по их кривой на графике. Комфортной троица вентиляторов остаётся до скорости 1070 об/мин, а тихой её можно назвать до 960 об/мин. И да – у двух своих сегодняшних соперников MAG CoreLiquid A15 360 по уровню шума уверенно выигрывает.

Что касается помпы MSI MAG CoreLiquid A15 360, то её уровень шума приведён на отдельной диаграмме в сравнении с показателями помп других 360-мм СЖО.

Всего 31,1 дБА у помпы MSI MAG CoreLiquid A15 360 ставит её в один ряд с наиболее тихими насосами систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. А ещё это заметно тише, чем у помпы модели A13 (34,8 дБА), поэтому с уверенностью можно сказать, что модернизация помпы точно пошла на пользу новой СЖО.

Систему жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360, как дальнейшее совершенствование модели А13, можно считать состоявшейся и вполне удачной, даже несмотря на тот факт, что у нас не было возможности проверить её на процессорах со смещённой точкой нагрева. Модернизированная помпа стала работать тише, энергоэффективнее и должна быть вдвое долговечнее, а также у неё более выразительная подсветка крышки (хотя лаконичность помпы в А13 лично мне очень импонирует). Уровень шума вентиляторов стал чуть комфортнее и приятнее, по субъективной оценке, однако, поменяв их на более производительные, с классической крыльчаткой без кольца, можно отыграть до трёх градусов Цельсия.

Также изменилось крепление: теперь оно целиком из металла и с возможностью сдвига на крышке процессора для LGA1851. Приятно видеть, что MSI всерьез старается улучшить свой охладитель, а не прикрывается изменением подсветки и дизайна. Осталось дождаться объявления стоимости, которая, как мы надеемся, будет конкурентной и позволит MAG CoreLiquid A15 360 занять своё место на огромном российском рынке СЖО.