Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода Steel Century Groove — ритмической RPG про танцевальные дуэли бывших военных роботов

Разработчики из независимой калифорнийской студии Sloth Gloss Games объявили дату выхода Steel Century Groove — ролевой ритм-игры про танцевальные баталии бывших военных роботов.

По сюжету за тысячи лет до событий Steel Century Groove человечество построило огромные военные машины для противодействия апокалипсису. Теперь за ненадобностью мехов отправили танцевать.

Игрокам предстоит взять под управление этих роботов, собрать идеальный отряд танцоров-колоссов, пройти путь от скромного новичка до звезды танцпола и раскрыть секреты мира, где всё движется в ритме стальных шагов.

Каждый робот обладает уникальным набором характеристик и специальных механик. Мехов можно прокачивать, снабжать модификациями и разными комбинациями танцоров поддержки.

Заявлена гибкая музыкальная боевая система и «потрясающий встроенный саундтрек», а также возможность танцевать под собственные треки — Steel Century Groove поддерживает пользовательские MP3.

Как стало известно из нового геймплейного трейлера, Steel Century Groove поступит в продажу 28 января 2026 года для Steam. В сервисе Valve доступна демоверсия и бесплатное ответвление Steel Century Groove: Midnight.

Обещают напряжённые танцевальные дуэли в огромных масштабах, возможность заводить друзей и бросать вызов соперникам, поддержку геймпадов и клавиатуры с мышью. Судя по описанию в Steam, игра будет доступна только на английском.