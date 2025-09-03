Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android «Вы объявили об этом только из-за “Тарко...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Вы объявили об этом только из-за “Таркова”»: анонс скорого релиза эвакуационного шутера Arena Breakout: Infinite в Steam удивил игроков

Разработчики из Morefun Studios установили точную дату выхода своего тактического шутера Arena Breakout: Infinite. Проект покинет ранний доступ 15 сентября, а на следующий день выйдет в Steam и Epic Games Store. На текущий момент на ПК его можно было скачать только с официального сайта.

Источник изображения: Morefun Studios

Источник изображения: Morefun Studios

В середине текущего месяца Arena Breakout: Infinite получит пять карт разных размеров: переработанную «Ферму» из раннего доступа, а также локации «Долина», «Нортридж», «Телестанция» и «Арсенал». Для каждой из них разработчики реализовали системы динамической погоды и установки случайных точек эвакуации.

Полная версия эвакуационного шутера предложит несколько режимов. Поклонникам напряжённых рейдов подойдут наборы правил «Зона Карантина» и «Запретная Зона». Для игроков-одиночек предусмотрен режим с соответствующим названием — «Одиночные Операции». Принять участие в классических командных боях без обязательного сбора трофеев тоже будет можно.

На странице с описанием обновления в Steam авторы рассказали о переработанном балансе, улучшенном подборе игроков, оптимизированном интерфейсе, расширенной трофейной комнате и многом другом. Всё это геймеры смогут оценить уже 15 сентября.

По случаю скорого обновления статуса Arena Breakout: Infinite был представлен специальный трейлер. В комментариях под роликом пользователи больше всего вспоминали главного конкурента в лице Escape from Tarkov, о выходе которого из раннего доступа (релиз намечен на 15 ноября) стало известно всего несколько дней назад.

Некто R0dLentini и вовсе убеждён, что анонс скорого выхода Arena Breakout: Infinite в сервисе Valve связан исключительно с желанием опередить коллег из Battlestate Games: «Вы, ребята, объявили об этом только из-за “Таркова”».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отменённый перезапуск Perfect Dark могла спасти Take-Two, но переговоры с Xbox сорвались
Ложная тревога: CD Projekt Red объяснила, что скрывалось за новым тизером по Cyberpunk 2077
Спустя восемь лет ожиданий Escape from Tarkov наконец взяла курс на Steam
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода Steel Century Groove — ритмической RPG про танцевальные дуэли бывших военных роботов
The Crew получит новую жизнь благодаря фанатам — объявлена дата выхода The Crew Unlimited
«Живи. Умри. И снова»: вдохновлённый фильмом «Грань будущего» шутер Metal Eden поступил в продажу
Теги: morefun studios, arena breakout: infinite, шутер, эвакуация
morefun studios, arena breakout: infinite, шутер, эвакуация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.