«Вы объявили об этом только из-за “Таркова”»: анонс скорого релиза эвакуационного шутера Arena Breakout: Infinite в Steam удивил игроков

Разработчики из Morefun Studios установили точную дату выхода своего тактического шутера Arena Breakout: Infinite. Проект покинет ранний доступ 15 сентября, а на следующий день выйдет в Steam и Epic Games Store. На текущий момент на ПК его можно было скачать только с официального сайта.

В середине текущего месяца Arena Breakout: Infinite получит пять карт разных размеров: переработанную «Ферму» из раннего доступа, а также локации «Долина», «Нортридж», «Телестанция» и «Арсенал». Для каждой из них разработчики реализовали системы динамической погоды и установки случайных точек эвакуации.

Полная версия эвакуационного шутера предложит несколько режимов. Поклонникам напряжённых рейдов подойдут наборы правил «Зона Карантина» и «Запретная Зона». Для игроков-одиночек предусмотрен режим с соответствующим названием — «Одиночные Операции». Принять участие в классических командных боях без обязательного сбора трофеев тоже будет можно.

На странице с описанием обновления в Steam авторы рассказали о переработанном балансе, улучшенном подборе игроков, оптимизированном интерфейсе, расширенной трофейной комнате и многом другом. Всё это геймеры смогут оценить уже 15 сентября.

По случаю скорого обновления статуса Arena Breakout: Infinite был представлен специальный трейлер. В комментариях под роликом пользователи больше всего вспоминали главного конкурента в лице Escape from Tarkov, о выходе которого из раннего доступа (релиз намечен на 15 ноября) стало известно всего несколько дней назад.

Некто R0dLentini и вовсе убеждён, что анонс скорого выхода Arena Breakout: Infinite в сервисе Valve связан исключительно с желанием опередить коллег из Battlestate Games: «Вы, ребята, объявили об этом только из-за “Таркова”».