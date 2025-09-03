Acer представила настольный ИИ-суперкомпьютер Veriton GN100 за $3999 на основе Nvidia GB10 Blackwell

Acer представила свою первую компактную рабочую станцию Veriton GN100, предназначенную для локального запуска больших языковых моделей искусственного интеллекта, — она адресована тем, кому нужно снизить зависимость от облачных служб.

В основу Acer Veriton GN100 легла платформа Nvidia GB10 Blackwell Superchip; ИИ-неттоп ориентирован на разработчиков, исследователей и лаборатории, которым требуется компактное и бесшумное устройство с ИИ-ускорителем серверного уровня. Производительность Acer Veriton GN100 в задачах FP4 составляет 1 Пфлопс — платформа сочетает 20 ядер центрального Arm-процессора с подсистемой Tensor Cores пятого поколения, на борту присутствуют 128 Гбайт унифицированной памяти, можно установить SSD NVMe объёмом до 4 Тбайт. В комплекте поставляются программные инструменты Nvidia, «из коробки» поддерживаются такие популярные средства как PyTorch, Jupyter и Ollama.

Два ИИ-неттопа Acer Veriton GN100 можно объединить при помощи сетевого адаптера Nvidia ConnectX-7 SmartNIC с портом RJ-45 — тогда на них можно будет запускать ИИ-модели объёмом до 405 млрд параметров и обходиться без громоздкой серверной стойки. В наличии модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.1, порт HDMI 2.1b и четыре USB 3.2 Type-C. Габариты Acer Veriton GN100 составляют 150 × 150 × 50,5 мм при массе не более 1,5 кг. Цена вопроса — от $3999.