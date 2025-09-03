Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Acer представила настольный ИИ-суперкомп...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer представила настольный ИИ-суперкомпьютер Veriton GN100 за $3999 на основе Nvidia GB10 Blackwell

Acer представила свою первую компактную рабочую станцию Veriton GN100, предназначенную для локального запуска больших языковых моделей искусственного интеллекта, — она адресована тем, кому нужно снизить зависимость от облачных служб.

Источник изображений: acer.com

Источник изображений: acer.com

В основу Acer Veriton GN100 легла платформа Nvidia GB10 Blackwell Superchip; ИИ-неттоп ориентирован на разработчиков, исследователей и лаборатории, которым требуется компактное и бесшумное устройство с ИИ-ускорителем серверного уровня. Производительность Acer Veriton GN100 в задачах FP4 составляет 1 Пфлопс — платформа сочетает 20 ядер центрального Arm-процессора с подсистемой Tensor Cores пятого поколения, на борту присутствуют 128 Гбайт унифицированной памяти, можно установить SSD NVMe объёмом до 4 Тбайт. В комплекте поставляются программные инструменты Nvidia, «из коробки» поддерживаются такие популярные средства как PyTorch, Jupyter и Ollama.

Два ИИ-неттопа Acer Veriton GN100 можно объединить при помощи сетевого адаптера Nvidia ConnectX-7 SmartNIC с портом RJ-45 — тогда на них можно будет запускать ИИ-модели объёмом до 405 млрд параметров и обходиться без громоздкой серверной стойки. В наличии модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.1, порт HDMI 2.1b и четыре USB 3.2 Type-C. Габариты Acer Veriton GN100 составляют 150 × 150 × 50,5 мм при массе не более 1,5 кг. Цена вопроса — от $3999.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила OLED-монитор Predator X27U F8 с частотой до 720 Гц и мощный ноутбук Predator Helios 18P AI с RTX 5090
Acer представила новые геймерские мониторы Nitro — до 40 дюймов, до 5K и до 360 Гц
Acer представила килограммовый 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16 с функциями ИИ
Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B580 OC
Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с
Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей
Теги: acer, неттоп, ии
acer, неттоп, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.