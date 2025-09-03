Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft и Cloudflare хотят заново изоб...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел

Похоже, что для интернет-поисковиков наступает новая эра. Вместо привычных результатов в выдаче акцент смещается в сторону прямых ответов на запросы, генерируемых алгоритмами на базе искусственного интеллекта. На этом фоне Microsoft и Cloudflare объединились, чтобы переосмыслить то, как веб-сайты взаимодействуют с людьми и ИИ-агентами.

Источник изображения: Robynne O / Unsplash

Источник изображения: Robynne O / Unsplash

Для достижения поставленной цели компании намерены объединить стандарт Microsoft NLWeb с ИИ-инфраструктурой Cloudflare AutoRAG. Этот шаг может бросить вызов доминированию Google и изменить представление о том, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтами.

Традиционно интернет-поиск строился на ключевых словах. Пользователь вводит запрос, после чего поисковик возвращает ранжированный список ссылок. Такая модель работала десятилетиями, но интернет продолжал развиваться, и постепенно искусственный интеллект занял лидирующую позицию в сфере поиска информации. Алгоритмы вроде ChatGPT, Claude и Copilot уже меняют то, как пользователи ищут информацию, поскольку многим нравится получать прямые ответы на вопросы вместо того, чтобы искать информацию, переходя по ссылкам.

Microsoft и Cloudflare позиционируют NLWeb в сочетании с AutoRAG как инфраструктуру для поддержки перехода на новую схему поиска информации, которая позволит более эффективно работать с ИИ-алгоритмами. Ожидается, что в будущем объём интернет-трафика от ИИ-агентов будет сопоставим с аналогичным показателем от людей.

NLWeb представляет собой новый стандарт, разработанный таким образом, чтобы веб-сайты могли открывать структурированные конечные точки для запросов на естественном языке. Проще говоря, NLWeb позволяет перейти на сайт и сформировать запрос. После этого сайт формирует прямой ответ на запрос, вместо того, чтобы заставлять пользователя перелистывать страницы в поисках нужной информации. Основная идея в том, чтобы сделать веб-сайты более похожими на диалоговые приложения, а не на набор страниц с информацией.

Сервис AutoRAG сканирует веб-сайт, индексирует его содержимое и преобразует его во вложения, хранящиеся в управляемой базе данных. За счёт этого контент постоянно обновляется, и устраняется техническая необходимость в создании собственной векторной базы и контейнеров. Работая сообща, NLWeb и AutoRAG позволяют веб-сайтам отвечать на вопросы пользователей на естественном языке, получая запросы как от людей, так и от ИИ-агентов.

Google доминирует в сегменте интернет-поиска, а ИИ-модель компании Gemini уже даёт ответы на поисковые запросы пользователей. Microsoft и Cloudflare используют иной подход, в связи с чем трафик может перетечь из Google в экосистему Microsoft, что приведёт к укреплению позиций Bing и Copilot. Однако сейчас генерируемые ИИ ответы далеко не всегда совершенны, а в некоторых случаях и вовсе доверять им не стоит. Использование генерируемых ИИ ответов также снижает видимость небольших сайтов, что отнимает деньги у людей, чей контент в первую очередь помогает в обучении инструментов на базе ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
Революция в мире оптической связи: Microsoft помогла улучшить характеристики полого оптоволокна
Microsoft нашла способ отключить рекламу в YouTube для Android без подписки Premium
Windows 11 растеряла популярность в августе, но не уступила лидерство Windows 10
ЕС продолжит строго регулировать технологическую отрасль, несмотря на угрозы Трампа
ИИ-блокнот Google NotebookLM научился спорить сам с собой в формате аудиообзоров
Теги: nlweb, autorag, искусственный интеллект
nlweb, autorag, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.