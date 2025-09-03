Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел

Похоже, что для интернет-поисковиков наступает новая эра. Вместо привычных результатов в выдаче акцент смещается в сторону прямых ответов на запросы, генерируемых алгоритмами на базе искусственного интеллекта. На этом фоне Microsoft и Cloudflare объединились, чтобы переосмыслить то, как веб-сайты взаимодействуют с людьми и ИИ-агентами.

Для достижения поставленной цели компании намерены объединить стандарт Microsoft NLWeb с ИИ-инфраструктурой Cloudflare AutoRAG. Этот шаг может бросить вызов доминированию Google и изменить представление о том, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтами.

Традиционно интернет-поиск строился на ключевых словах. Пользователь вводит запрос, после чего поисковик возвращает ранжированный список ссылок. Такая модель работала десятилетиями, но интернет продолжал развиваться, и постепенно искусственный интеллект занял лидирующую позицию в сфере поиска информации. Алгоритмы вроде ChatGPT, Claude и Copilot уже меняют то, как пользователи ищут информацию, поскольку многим нравится получать прямые ответы на вопросы вместо того, чтобы искать информацию, переходя по ссылкам.

Microsoft и Cloudflare позиционируют NLWeb в сочетании с AutoRAG как инфраструктуру для поддержки перехода на новую схему поиска информации, которая позволит более эффективно работать с ИИ-алгоритмами. Ожидается, что в будущем объём интернет-трафика от ИИ-агентов будет сопоставим с аналогичным показателем от людей.

NLWeb представляет собой новый стандарт, разработанный таким образом, чтобы веб-сайты могли открывать структурированные конечные точки для запросов на естественном языке. Проще говоря, NLWeb позволяет перейти на сайт и сформировать запрос. После этого сайт формирует прямой ответ на запрос, вместо того, чтобы заставлять пользователя перелистывать страницы в поисках нужной информации. Основная идея в том, чтобы сделать веб-сайты более похожими на диалоговые приложения, а не на набор страниц с информацией.

Сервис AutoRAG сканирует веб-сайт, индексирует его содержимое и преобразует его во вложения, хранящиеся в управляемой базе данных. За счёт этого контент постоянно обновляется, и устраняется техническая необходимость в создании собственной векторной базы и контейнеров. Работая сообща, NLWeb и AutoRAG позволяют веб-сайтам отвечать на вопросы пользователей на естественном языке, получая запросы как от людей, так и от ИИ-агентов.

Google доминирует в сегменте интернет-поиска, а ИИ-модель компании Gemini уже даёт ответы на поисковые запросы пользователей. Microsoft и Cloudflare используют иной подход, в связи с чем трафик может перетечь из Google в экосистему Microsoft, что приведёт к укреплению позиций Bing и Copilot. Однако сейчас генерируемые ИИ ответы далеко не всегда совершенны, а в некоторых случаях и вовсе доверять им не стоит. Использование генерируемых ИИ ответов также снижает видимость небольших сайтов, что отнимает деньги у людей, чей контент в первую очередь помогает в обучении инструментов на базе ИИ.