Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила

Музыкальный стриминговый сервис Spotify вскоре начнёт блокировку Premium-подписок, оформленных за пределами страны фактического проживания пользователя — пользователи начали получать соответствующие уведомления. Это означает, что скоро россияне не смогут оформлять платные подписки на сервис.

Теперь сервис будет тщательно проверять соответствие страны оплаты и фактического местонахождения пользователей. Пользоваться сервисом в другой стране можно будет всего 14 дней, после чего пользователя попросят перейти на местную подписку. Также новые меры коснутся семейных подписок — Spotify позволяет объединить в одном аккаунте до шести пользователей, указав для них одно местожительство, но раньше сервис не проверял, действительно ли пользователи живут вместе и даже в одной ли стране. Теперь, похоже, это изменится.

Объявленная мера ударит по российским пользователям, вынужденным оформлять Premium-подписки через посредников из других стран, поскольку с 2022 года Spotify приостановил свою деятельность в России.

Сейчас Spotify рассылает уведомления пользователям о предстоящих блокировках, в которых также сообщается об обновлении «Условий использования» с 26 сентября 2025 года. Согласно обновлённой редакции условий использования пользователи смогут получать доступ только к той версии сервиса, которая доступна в их регионе проживания, по установленной для этого региона цене. Обновлённые правила также уточняют способы оплаты и условия отмены подписок. Кроме того, в них приводятся дополнительные сведения о работе с контентом и персонализированных рекомендациях. Продолжение использования сервиса после 26 сентября будет означать согласие пользователя с обновлёнными условиями.

