Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Представлен рукастый робот-пылесос Dream...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест

Dreame представила Cyber10 Ultra — свой первый робот-пылесос с механической рукой-манипулятором CyberDex. Она поддерживает навесное оборудование, благодаря чему может использоваться не только для перемещения предметов, но также для очистки труднодоступных мест.

Источник изображения: Dreame

Источник изображения: Dreame

Роботизированная рука-манипулятор на роботе-пылесосе Dreame Cyber10 Ultra предназначается для очистки узких щелей и перемещения предметов, используя алгоритмы искусственного интеллекта. Она оборудована четырьмя суставами и располагает пятью степенями свободы — рука выдвигается на 33 см и поднимает предметы массой до 500 г. При необходимости манипулятор собирает разбросанные вещи и переносит их в установленную зону. Для очистки труднодоступных мест, таких как щели в шкафах и пространства между ножками мебели, на роботизированную конечность устанавливаются насадки — щётки и всасывающие форсунки.

Ещё робота Dreame Cyber10 Ultra можно использовать в качестве камеры видеонаблюдения. Он поддерживает видеотрансляцию с обзором 360°, позволяя, например, наблюдать за домашними животными. При помощи системы Pet Care 4.0 машина определяет территорию питомцев, обходит животных и человека, а обнаружив рассыпанный наполнитель, усиливает всасывание.

Поддерживается стандартный протокол умного дома Matter. За быстрое составление карт помещения и точной навигации отвечает система TriSight на основе AstroVision — она обнаруживает более 240 препятствий, в том числе кабели и мебель; присутствует также система OmniArm, способная обнаруживать препятствия в диапазоне 360° при помощи инфракрасных и RGB-камер. Есть система бокового обхода препятствий FlexiAdapt, которая при помощи лазерных ToF-сенсоров выявляет их с расстояния до 6 метров, обеспечивая роботу-пылесосу плавную траекторию движения. А система ProLeap позволяет преодолевать препятствия высотой до 6 см.

На борту Dreame Cyber10 Ultra имеется двухкамерный отсек для чистящих средств, предназначенных для мытья полов и удаления запахов от домашних животных. Есть функция самоочистки швабры при температуре 100 °C, панель для сушки AceClean и многофункциональная док-станция большая док-станция PowerDock, с которой осуществляется слив воды и некоторые функции самообслуживания. Качество уборки обеспечивают также термонасадка для швабры и разнонаправленная скребковая насадка, работающая на скорости 165 об/мин.

Продажи Dreame Cyber10 Ultra стартуют в начале 2026 года, цены пока не уточняются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производитель пылесосов Dreame надеется к 2027 году разработать гиперкар, способный соперничать с Bugatti Veyron
В России начались продажи роботов-пылесосов Dreame F10 и F10 Plus
Dreame запустила производство телевизоров в Калужской области
Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей
Tesla представила четвёртый «Генеральный план», но так и не разобралась с предыдущими
Meta✴ удалось переманить крупного специалиста Apple в сфере робототехники
Теги: dreame, робот-пылесос, манипулятор, рука
dreame, робот-пылесос, манипулятор, рука
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.