Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест

Dreame представила Cyber10 Ultra — свой первый робот-пылесос с механической рукой-манипулятором CyberDex. Она поддерживает навесное оборудование, благодаря чему может использоваться не только для перемещения предметов, но также для очистки труднодоступных мест.

Роботизированная рука-манипулятор на роботе-пылесосе Dreame Cyber10 Ultra предназначается для очистки узких щелей и перемещения предметов, используя алгоритмы искусственного интеллекта. Она оборудована четырьмя суставами и располагает пятью степенями свободы — рука выдвигается на 33 см и поднимает предметы массой до 500 г. При необходимости манипулятор собирает разбросанные вещи и переносит их в установленную зону. Для очистки труднодоступных мест, таких как щели в шкафах и пространства между ножками мебели, на роботизированную конечность устанавливаются насадки — щётки и всасывающие форсунки.

Ещё робота Dreame Cyber10 Ultra можно использовать в качестве камеры видеонаблюдения. Он поддерживает видеотрансляцию с обзором 360°, позволяя, например, наблюдать за домашними животными. При помощи системы Pet Care 4.0 машина определяет территорию питомцев, обходит животных и человека, а обнаружив рассыпанный наполнитель, усиливает всасывание.

Поддерживается стандартный протокол умного дома Matter. За быстрое составление карт помещения и точной навигации отвечает система TriSight на основе AstroVision — она обнаруживает более 240 препятствий, в том числе кабели и мебель; присутствует также система OmniArm, способная обнаруживать препятствия в диапазоне 360° при помощи инфракрасных и RGB-камер. Есть система бокового обхода препятствий FlexiAdapt, которая при помощи лазерных ToF-сенсоров выявляет их с расстояния до 6 метров, обеспечивая роботу-пылесосу плавную траекторию движения. А система ProLeap позволяет преодолевать препятствия высотой до 6 см.

На борту Dreame Cyber10 Ultra имеется двухкамерный отсек для чистящих средств, предназначенных для мытья полов и удаления запахов от домашних животных. Есть функция самоочистки швабры при температуре 100 °C, панель для сушки AceClean и многофункциональная док-станция большая док-станция PowerDock, с которой осуществляется слив воды и некоторые функции самообслуживания. Качество уборки обеспечивают также термонасадка для швабры и разнонаправленная скребковая насадка, работающая на скорости 165 об/мин.

Продажи Dreame Cyber10 Ultra стартуют в начале 2026 года, цены пока не уточняются.