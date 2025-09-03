Сегодня 04 сентября 2025
Acer показала первый ноутбук на Intel Panther Lake — Swift 16 AI с гигантским тачпадом

Компания Acer анонсировала на пресс-конференции выставки IFA 2025 версию ноутбука Swift 16 AI на базе будущих процессоров Panther Lake. В мероприятии принял участие Джим Джонсон (Jim Johnson), старший вице-президент клиентского подразделения Intel. До этого Acer представила модель Swift Air 16 на базе процессоров AMD Ryzen AI 300.

Источник изображений: ComputerBase

Источник изображений: ComputerBase

Наряду с новыми процессорами Intel ноутбук Swift 16 AI предложит ряд изменений в дизайне. Acer изменила корпус лэптопа, чтобы разместить увеличенный тачпад, который теперь поддерживает ввод стилусом, а также обновлённую раскладку клавиатуры.

Ноутбук оснащён 3K OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. За обработку графики отвечает встроенный в процессоры Panther Lake iGPU. Устройство предложит до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X. Объём доступных твердотельных накопителей пока не уточняется.

В оснащение ноутбука входят два порта Thunderbolt 4 (USB-C), пара USB-A, один HDMI, 3,5-мм аудиовыход и считыватель карт памяти microSD. Acer также подтвердила поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Выпуск Swift 16 AI на базе Panther Lake ожидается к концу 2025 года, но точную дату компания не называет. Массовое производство процессоров Panther Lake намечено после выставки CES 2026 в январе следующего года.

Источник:

Теги: panther lake, acer, ноутбук
