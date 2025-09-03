Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов

До релиза горячо ожидаемой метроидвании Hollow Knight: Silksong остаётся меньше суток, а разработчики из австралийской студии Team Cherry продолжают радовать фанатов новыми подробностями игры.

Как сообщил глава Team Cherry по маркетинговым и издательским вопросам Мэтью Гриффин (Matthew Griffin), Hollow Knight: Silksong уже на релизе получит поддержку ультрашироких мониторов.

Речь идёт об экранах формата 21:9 — ими, если судить по двум самым распространённым разрешениям (2560x1080 и 3440x1440) в недавней статистике от Valve, пользуется менее 4 % от аудитории Steam.

Своё объявление Гриффин сопроводил четырьмя ультраширокими скриншотами Hollow Knight: Silksong. Для сравнения: у оригинальной Hollow Knight поддержки такого формата не было, поэтому игрокам приходилось идти на хитрости.

Скриншоты

Игрокам в роли знакомой по оригинальной Hollow Knight принцессы Хорнет предстоит изучать новое королевство с целью подняться на его вершину, сражаться с грозными врагами и боссами, выполнять квесты и разгадывать древние тайны.

Обещают убийственный акробатический экшен, обширный мир ручной работы, более 200 видов противников, свыше 40 легендарных боссов, оркестровый саундтрек и полный перевод на русский.

Hollow Knight: Silksong выйдет завтра, 4 сентября, в 17:00 по Москве на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Стоимость игры составит скромные по нынешним меркам $20.