Браузер Chrome обновился до 140-й версии — закрыты шесть уязвимостей, включая критическую

Google выпустила обновление для браузера Chrome, устраняющее несколько уязвимостей безопасности. Обновление версии 140.0.7339.80/81 для Windows и macOS, а также 140.0.7339.80 для Linux уже доступно для пользователей. По заявлению компании, на данный момент не зафиксировано случаев эксплуатации этих уязвимостей в реальных атаках.

В блоге Chrome Releases специалист Google Сринивас Систа (Srinivas Sista) сообщил, что четыре из шести устранённых уязвимостей были обнаружены сторонними исследователями и переданы компании через программу поощрения за обнаружение багов. Одна из «дыр» с идентификатором CVE-2025-9864 относится к типу use-after-free и классифицируется как риск высокого уровня, затрагивая V8 JavaScript-движок. Остальные три — CVE-2025-9865, CVE-2025-9866 и CVE-2025-9867 — оценены как баги среднего уровня риска. Информация о двух других, обнаруженных непосредственно специалистами Google, не раскрывается, отмечает PCWorld.

Обновление устанавливается автоматически, но пользователи могут вручную проверить наличие новой версии через меню «Справка» → «О браузере Google Chrome». Версия для Android включает те же исправления, что и десктопные сборки. Для пользователей канала Extended Stable (расширенная стабильная версия) на Windows и macOS также доступна версия 140.0.7339.81.

Следующее крупное обновление (Chrome 141) компания планирует выпустить в начале октября. Производителям других браузеров на базе Chromium, включая Microsoft Edge, Vivaldi и Brave, предстоит интегрировать аналогичные исправления. На данный момент эти браузеры используют версии, выпущенные до текущего патча. Отдельно отмечается, что браузер Opera версии 121 по-прежнему основан на устаревшей версии Chromium 137, обновления для которой Google прекратила с 24 июня. При этом последний релиз Opera 121.0.5600.50 не включает переход на более новую версию Chromium.

Ранее 3DNews сообщал о том, что ИИ-агент Google Big Sleep самостоятельно обнаружил критическую уязвимость в браузере Chrome без участия человека, а компания запланировала выпустить обновление Chrome 140, к пробной версии которого на прошедшей неделе получили доступ некоторые пользователи.