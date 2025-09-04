Старые Pixel получили новый интерфейс Material 3 Expressive и свежие ИИ-функции Google

Google начала распространение сентябрьского обновления для смартфонов и планшетов серии Pixel, выпущенных с 2021 года, включая модели Pixel 6 и Pixel Tablet. В рамках обновления стал доступен пользовательский интерфейс Material 3 Expressive, появились улучшения в работе Bluetooth-аудио, обновления для наушников Pixel Buds Pro 2 и новые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) в приложении Gboard.

Теперь владельцы более старых устройств Pixel могут настраивать фон экрана блокировки с помощью «живых эффектов» (Live Effects), в том числе отображающих текущую погоду, а также изменять внешний вид карточек с контактами при входящих звонках. Google переработала и панель быстрых настроек, сделав её более интуитивной и удобной для повседневного использования. Как отмечает издание Engadget, эти изменения частично повторяют те, что были представлены на новых смартфонах Pixel 10, и теперь внедряются на более ранние модели.

Представители Google сообщили на недавно прошедшей презентации Pixel 10, что в ближайшие недели обновление получат и наушники Pixel Buds Pro 2 — в них появится функция Adaptive Audio, позволяющая устройству автоматически подстраивать уровень шумоподавления и громкость в зависимости от окружающей обстановки. Также будет доступна защита от высокого уровня шума (Loud Noise Protection), ограничивающая максимальную громкость, а новые жесты управления позволят принимать или отклонять звонки и уведомления о сообщениях кивком или покачиванием головы.

Также на уровне операционной системы Android внедрены улучшения в работе Bluetooth-аудио благодаря поддержке стандарта LE Audio Auracast. Эта технология позволяет одновременно подключать два разных комплекта наушников к одному устройству Android, что особенно полезно для совместного прослушивания музыки или подкастов. Для масштабирования аудиотрансляции на большее количество участников пользователь может сгенерировать QR-код, по которому другие люди смогут подключиться к приватной трансляции. При этом для упрощения запуска трансляций был переработан интерфейс Quick Share: теперь переключение между режимами отправки и приёма файлов осуществляется одним тапом, а процесс передачи отображается в новом индикаторе прогресса.

В рамках обновления Google также расширила возможности клавиатуры Gboard за счёт новых инструментов на основе искусственного интеллекта. Новая функция позволяет редактировать текст с помощью локальной ИИ-модели, не передавая данные на сервер. Алгоритм способен редактировать и обобщать сообщения, делая их более выразительными или, наоборот, формальными, а также исправлять орфографические и грамматические ошибки.

Кроме того, Google запустила сервис под названием Androidify, позволяющий с помощью ИИ создавать персонализированных цифровых ботов в стилистике фирменного логотипа компании — зелёного андроида. Сервис доступен как через веб-версию, так и через отдельное приложение в Google Play. Для создания бота пользователю нужно загрузить селфи, ввести текстовый запрос и добавить аксессуары, после чего последние ИИ-модели Google сгенерируют уникальный образ.