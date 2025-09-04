Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Старые Pixel получили новый интерфейс Ma...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Старые Pixel получили новый интерфейс Material 3 Expressive и свежие ИИ-функции Google

Google начала распространение сентябрьского обновления для смартфонов и планшетов серии Pixel, выпущенных с 2021 года, включая модели Pixel 6 и Pixel Tablet. В рамках обновления стал доступен пользовательский интерфейс Material 3 Expressive, появились улучшения в работе Bluetooth-аудио, обновления для наушников Pixel Buds Pro 2 и новые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) в приложении Gboard.

Источник изображения: Google

Источник изображений: Google

Теперь владельцы более старых устройств Pixel могут настраивать фон экрана блокировки с помощью «живых эффектов» (Live Effects), в том числе отображающих текущую погоду, а также изменять внешний вид карточек с контактами при входящих звонках. Google переработала и панель быстрых настроек, сделав её более интуитивной и удобной для повседневного использования. Как отмечает издание Engadget, эти изменения частично повторяют те, что были представлены на новых смартфонах Pixel 10, и теперь внедряются на более ранние модели.

Представители Google сообщили на недавно прошедшей презентации Pixel 10, что в ближайшие недели обновление получат и наушники Pixel Buds Pro 2 — в них появится функция Adaptive Audio, позволяющая устройству автоматически подстраивать уровень шумоподавления и громкость в зависимости от окружающей обстановки. Также будет доступна защита от высокого уровня шума (Loud Noise Protection), ограничивающая максимальную громкость, а новые жесты управления позволят принимать или отклонять звонки и уведомления о сообщениях кивком или покачиванием головы.

Также на уровне операционной системы Android внедрены улучшения в работе Bluetooth-аудио благодаря поддержке стандарта LE Audio Auracast. Эта технология позволяет одновременно подключать два разных комплекта наушников к одному устройству Android, что особенно полезно для совместного прослушивания музыки или подкастов. Для масштабирования аудиотрансляции на большее количество участников пользователь может сгенерировать QR-код, по которому другие люди смогут подключиться к приватной трансляции. При этом для упрощения запуска трансляций был переработан интерфейс Quick Share: теперь переключение между режимами отправки и приёма файлов осуществляется одним тапом, а процесс передачи отображается в новом индикаторе прогресса.

В рамках обновления Google также расширила возможности клавиатуры Gboard за счёт новых инструментов на основе искусственного интеллекта. Новая функция позволяет редактировать текст с помощью локальной ИИ-модели, не передавая данные на сервер. Алгоритм способен редактировать и обобщать сообщения, делая их более выразительными или, наоборот, формальными, а также исправлять орфографические и грамматические ошибки.

Кроме того, Google запустила сервис под названием Androidify, позволяющий с помощью ИИ создавать персонализированных цифровых ботов в стилистике фирменного логотипа компании — зелёного андроида. Сервис доступен как через веб-версию, так и через отдельное приложение в Google Play. Для создания бота пользователю нужно загрузить селфи, ввести текстовый запрос и добавить аксессуары, после чего последние ИИ-модели Google сгенерируют уникальный образ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жалуются на проблемы с дисплеем
Google показала, что Pixel Watch 4 можно ремонтировать самостоятельно — запчасти предложит iFixit
Google добавила в Pixel 10 переключатель для чувствительных глаз — он поднимает частоту ШИМ яркости экрана
Google представила смарт-часы Pixel Watch 4 с поддержкой спутниковой связи
Суд разрешил Google дальше платить Apple миллиарды за установку её поиска в Safari по умолчанию
Покупателей iPhone в России теперь просят подписать отказ от претензий из-за отсутствия RuStore
Теги: google pixel, смартфоны, планшет
google pixel, смартфоны, планшет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.