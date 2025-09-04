Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жа...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жалуются на проблемы с дисплеем

Некоторые владельцы новых смартфонов Google Pixel 10 обратили внимание на то, что экраны их устройств внезапно стали отображать зернистый шум из разноцветных пикселей. Первое сообщение о подобной проблеме появилось на минувших выходных в сообществе Reddit.

Источник изображений: Ok_Economist_3997 / Reddit

Источник изображений: Ok_Economist_3997 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Ok_Economist_3997 опубликовал сообщение, описав такую проблему и приложил соответствующие снимки смартфона в подтверждение своих слов. После этого в комментариях стало появляться больше сообщений от владельцев новых смартфонов Google, которые столкнулись с аналогичной проблемой.

Хорошая новость в том, что причина такого поведения устройства может быть не связана с каким-то аппаратным дефектом. Многие пользователи сообщили, что в конечном счёте их смартфоны снова стали работать нормально. На основании этого можно предположить, что проблема возникает из-за сбоя в работе драйверов дисплея.

Тем не менее, вряд ли кто-то из покупателей новых смартфонов Google хотел увидеть что-то подобное на экране своего устройства. По всей видимости, производитель уже занимается изучением ситуации. Официальный аккаунт компании PixelCommunity на Reddit обращается к столкнувшимся с упомянутой проблемой пользователям платформы, вероятно, для сбора необходимой информации. Официальные представители Google пока никак не комментируют данный вопрос. Отметим также, что у находящегося на тестировании в 3DNews смартфона Pixel 10 проблем с экраном не возникало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Произошёл серьёзный сбой в работе сервисов Google
Присяжные в суде Сан-Франциско обязали Google выплатить более $425 млн за нарушение конфиденциальности
Старые Pixel получили новый интерфейс Material 3 Expressive и свежие ИИ-функции Google
WhatsApp получит поддержку голосовых и видеозвонков через спутник, но пока только на Google Pixel 10
Google добавила в Pixel 10 переключатель для чувствительных глаз — он поднимает частоту ШИМ яркости экрана
В чем уникальность зум-камеры HUAWEI Pura 80 Ultra?
Теги: pixel 10, google, смартфон, баг
pixel 10, google, смартфон, баг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.