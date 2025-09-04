Покупатели смартфонов Google Pixel 10 жалуются на проблемы с дисплеем

Некоторые владельцы новых смартфонов Google Pixel 10 обратили внимание на то, что экраны их устройств внезапно стали отображать зернистый шум из разноцветных пикселей. Первое сообщение о подобной проблеме появилось на минувших выходных в сообществе Reddit.

Пользователь Reddit с ником Ok_Economist_3997 опубликовал сообщение, описав такую проблему и приложил соответствующие снимки смартфона в подтверждение своих слов. После этого в комментариях стало появляться больше сообщений от владельцев новых смартфонов Google, которые столкнулись с аналогичной проблемой.

Хорошая новость в том, что причина такого поведения устройства может быть не связана с каким-то аппаратным дефектом. Многие пользователи сообщили, что в конечном счёте их смартфоны снова стали работать нормально. На основании этого можно предположить, что проблема возникает из-за сбоя в работе драйверов дисплея.

Тем не менее, вряд ли кто-то из покупателей новых смартфонов Google хотел увидеть что-то подобное на экране своего устройства. По всей видимости, производитель уже занимается изучением ситуации. Официальный аккаунт компании PixelCommunity на Reddit обращается к столкнувшимся с упомянутой проблемой пользователям платформы, вероятно, для сбора необходимой информации. Официальные представители Google пока никак не комментируют данный вопрос. Отметим также, что у находящегося на тестировании в 3DNews смартфона Pixel 10 проблем с экраном не возникало.