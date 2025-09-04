Сегодня 04 сентября 2025
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса

После вступления в силу с 1 сентября требования к операторам связи об ограничении рекламных обзвонов началась массовая блокировка всех звонков от коммерческих организаций, включая звонки от банков и сервисные вызовы, например, с кодами подтверждения. Операторы мотивируют такой подход необходимостью соответствовать требованиям законодательства, а банки и девелоперы уже переводят коммуникации с клиентами в другие каналы связи.

Источник изображения: Charanjeet Dhiman / Unsplash

«Сейчас нет официального определения "массового" звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам», — прокомментировал данный вопрос источник на банковском рынке.

С 1 сентября абонент может отказаться от массовых обзвонов, для этого необходимо подать соответствующее заявление оператору связи. При этом операторы обязаны обеспечить проходимость звонков от госорганов. Напомним, введённый ранее запрет на массовые SMS-рассылки привёл к блокировке большинства сообщений от организаций.

«Массовые обзвоны часто применяются для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. При этом у операторов есть технические решения для "умной" фильтрации, которая позволяет блокировать звонки от юрлиц и ИП выборочно», — рассказал представитель Минцифры.

В «Мегафоне» сообщили, что действующее законодательство не разделяет массовые звонки на типы, из-за чего при получении заявки оператор обязан заблокировать все звонки, идентифицируемые как массовые. Там также добавили, что после получения заявления на отказ от абонента блокировка вызовов начинается со следующего дня, но количество людей, которые уже воспользовались такой услугой, не уточняется. В T2 добавили, что компания предупреждает абонентов о возможности попадания под запрет полезных звонков от банков и организаций. Там также добавили, что пока обращений на блокировку массовых звонков поступило немного. В МТС отказались от комментариев по данному вопросу, но на сайте компании реализована возможность подключения бесплатной услуги по блокировке массовых обзвонов. В «Вымпелкоме» также воздержались от комментариев.

Представитель «Т-Банка» сообщил, что организация столкнулась с блокировкой всех вызовов. Там также добавили, что уже начат процесс перевода звонков клиентам через свою IP-телефонию, которая встроена в банковские приложения. В «Альфа-банке» и ВТБ отказались комментировать данный вопрос, в «Сбере» на запрос не ответили.

Источник:

обзвоны, блокировка звонков, россия
