Lenovo показала концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex с поворотным дисплеем

Компания Lenovo продемонстрировал на выставке IFA 2025 в Берлине концепт ноутбука с поворотным дисплеем, который может принимать вертикальное положение. В некоторых задачах такое решение представляется перспективным.

Источник изображения: Lenovo

Источник изображения: Lenovo

Проект получил название Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept — это, как заявляет производитель, один из первых в отрасли 14-дюймовых ноутбуков с поворотным дисплеем. Большинство технических характеристик в компании не озвучили, но известно, что устройство обещает быть достаточно тонким (17,9 мм) и лёгким (1,39 кг).

Переведя экран ноутбука в вертикальный режим, владелец может упростить себе работу в ряде случаев, например, когда требуются расширенные функции многозадачности с разделением экрана, а также при просмотре программного кода и работе с документами. Ещё один сценарий комфортной работы с вертикально ориентированным дисплеем — подключение смартфона через Lenovo Smart Connect для вывода изображения с мобильного устройства и передачи файлов.

Lenovo регулярно демонстрирует интересные концепты компьютеров. Ранее она показывала проекты ноутбуков с крупным раскладывающимся экраном, а также с 3D-дисплеем и парой колец AI Ring для управления объёмным интерфейсом. Как и в случае с другими подобными проектами, о намерении наладить выпуск Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept производитель пока не заявлял — ноутбук с поворотным дисплеем может так и остаться концептом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lenovo, ноутбук, концепт
