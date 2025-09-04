Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — корпус толщиной 5,1 мм, чип Dimensity 9400 и цена от €900

Компания Samsung представила несколько новинок: смартфон Galaxy S25 FE, планшетные компьютеры Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra. Оба планшета выполнены тонком корпусе из алюминия и оснащены достаточно производительным процессором от MediaTek, который обеспечит высокий уровень производительности, плавную многозадачность и поддержку функций на базе искусственного интеллекта.

Флагманский Galaxy Tab S11 Ultra отличается от многих конкурентов более тонким корпусом (всего 5,1 мм) и узкими рамками (5,2 мм). Корпус защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP68. Новинка может похвастаться 14,6″ дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой разрешения 2960 × 1848 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м². Базовый Tab S11 получил от разработчиков тот же дисплей Dynamic AMOLED 2X, но с диагональю 11″ (2560 × 1600 пикселей).

В целом дизайн новых планшетов Samsung мало чем отличается от моделей предыдущего поколения. Обе новинки оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом Tab S11 Ultra получил двойную основную камеру (13 Мп + 8 Мп), а Tab S11 одиночную на 13 Мп.

Обе новинки построены на базе 3-нм восьмиядерного микропроцессора Dimensity 9400 (одно ядро Cortex-X925 с частотой до 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой до 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G925. По данным Samsung, по сравнению с прошлым поколением производительность нейронного сопроцессора (NPU) выросла на 33 %, CPU — на 24 %, а GPU — на 27 %. Оба планшета будут доступны в нескольких конфигурациях с разным объёмом внутреннего накопителя, а также с поддержкой Wi-Fi и 5G. Базовый Tab S11 оснащается 12 Гбайт ОЗУ, а флагманский Tab S11 Ultra — 12 или 16 Гбайт ОЗУ.

Источником питания в Tab S11 Ultra служит аккумуляторная батарея ёмкостью 11200 мА·ч, а в Tab S11 задействована батарея на 8400 мА·ч. Новинки работают под управлением Android 16 с планшетной версией интерфейса OneUI 8, в котором реализована поддержка многооконности, разделённый экран настроек и др. Взаимодействовать с экраном можно с помощью фирменного пера Galaxy S Pen.

Одно из центральных мест программной составляющей новых планшетов Samsung занимают помощники на базе искусственного интеллекта и функции на базе нейросетей. Виртуальный помощник Google Gemini Live способен понимать, что пользователь вводит, говорит и видит, чтобы в режиме онлайн предлагать выполнение каких-либо действий для повышения гибкости в работе и управлении разными задачами. Пользователь может задействовать камеру устройства, чтобы показать ИИ-помощнику что-либо, параллельно обсуждая с ним увиденное на естественном языке.

Реализована поддержка фирменных ИИ-функций Galaxy AI для повышения производительности и креативности, которые были оптимизированы для использования на большом экране. Пользователи могут задействовать Drawing Assist для генерации визуальных эффектов на основе простых набросков, которые тут же можно легко переместить в Samsung Notes для дальнейшей работы. Инструмент Writing Assist поможет в написании текстов, в том числе с выбором тона и стиля написания, а также сгенерирует само сообщение. Панель с функциями Galaxy AI можно расположить в виде компактного окна поверх открытых приложений, за счёт чего у пользователя всегда будет доступ к ИИ-функциям.

Планшеты Galaxy Tab S11 дополняются обновлёнными стилусами S Pen. Новый конусообразный наконечник пера обеспечивает поддержку больших углов наклона, а шестигранный дизайн корпуса делает более комфортным процесс взаимодействия с устройством. Разработчики также обновили платформу Samsung Dex для повышения эффективности работы в режиме многозадачности.

Планшеты Galaxy Tab S11 поступят в продажу уже на этой неделе и будут доступны в сером и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса. Что касается розничной стоимости, то в Европе цены выглядят следующим образом: