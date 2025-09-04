Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Samsung представила планшеты Galaxy Tab ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — корпус толщиной 5,1 мм, чип Dimensity 9400 и цена от €900

Компания Samsung представила несколько новинок: смартфон Galaxy S25 FE, планшетные компьютеры Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra. Оба планшета выполнены тонком корпусе из алюминия и оснащены достаточно производительным процессором от MediaTek, который обеспечит высокий уровень производительности, плавную многозадачность и поддержку функций на базе искусственного интеллекта.

Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Флагманский Galaxy Tab S11 Ultra отличается от многих конкурентов более тонким корпусом (всего 5,1 мм) и узкими рамками (5,2 мм). Корпус защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP68. Новинка может похвастаться 14,6″ дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой разрешения 2960 × 1848 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м². Базовый Tab S11 получил от разработчиков тот же дисплей Dynamic AMOLED 2X, но с диагональю 11″ (2560 × 1600 пикселей).

В целом дизайн новых планшетов Samsung мало чем отличается от моделей предыдущего поколения. Обе новинки оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом Tab S11 Ultra получил двойную основную камеру (13 Мп + 8 Мп), а Tab S11 одиночную на 13 Мп.

Обе новинки построены на базе 3-нм восьмиядерного микропроцессора Dimensity 9400 (одно ядро Cortex-X925 с частотой до 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой до 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G925. По данным Samsung, по сравнению с прошлым поколением производительность нейронного сопроцессора (NPU) выросла на 33 %, CPU — на 24 %, а GPU — на 27 %. Оба планшета будут доступны в нескольких конфигурациях с разным объёмом внутреннего накопителя, а также с поддержкой Wi-Fi и 5G. Базовый Tab S11 оснащается 12 Гбайт ОЗУ, а флагманский Tab S11 Ultra — 12 или 16 Гбайт ОЗУ.

Источником питания в Tab S11 Ultra служит аккумуляторная батарея ёмкостью 11200 мА·ч, а в Tab S11 задействована батарея на 8400 мА·ч. Новинки работают под управлением Android 16 с планшетной версией интерфейса OneUI 8, в котором реализована поддержка многооконности, разделённый экран настроек и др. Взаимодействовать с экраном можно с помощью фирменного пера Galaxy S Pen.

Одно из центральных мест программной составляющей новых планшетов Samsung занимают помощники на базе искусственного интеллекта и функции на базе нейросетей. Виртуальный помощник Google Gemini Live способен понимать, что пользователь вводит, говорит и видит, чтобы в режиме онлайн предлагать выполнение каких-либо действий для повышения гибкости в работе и управлении разными задачами. Пользователь может задействовать камеру устройства, чтобы показать ИИ-помощнику что-либо, параллельно обсуждая с ним увиденное на естественном языке.

Реализована поддержка фирменных ИИ-функций Galaxy AI для повышения производительности и креативности, которые были оптимизированы для использования на большом экране. Пользователи могут задействовать Drawing Assist для генерации визуальных эффектов на основе простых набросков, которые тут же можно легко переместить в Samsung Notes для дальнейшей работы. Инструмент Writing Assist поможет в написании текстов, в том числе с выбором тона и стиля написания, а также сгенерирует само сообщение. Панель с функциями Galaxy AI можно расположить в виде компактного окна поверх открытых приложений, за счёт чего у пользователя всегда будет доступ к ИИ-функциям.

Планшеты Galaxy Tab S11 дополняются обновлёнными стилусами S Pen. Новый конусообразный наконечник пера обеспечивает поддержку больших углов наклона, а шестигранный дизайн корпуса делает более комфортным процесс взаимодействия с устройством. Разработчики также обновили платформу Samsung Dex для повышения эффективности работы в режиме многозадачности.

Планшеты Galaxy Tab S11 поступят в продажу уже на этой неделе и будут доступны в сером и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса. Что касается розничной стоимости, то в Европе цены выглядят следующим образом:

  • Galaxy Tab S11 (Wi-Fi) – 512 Гбайт ПЗУ (€899), 256 Гбайт ПЗУ (€959), 512 Гбайт ПЗУ (€1079);
  • Galaxy Tab S11 (5G) – 128 Гбайт ПЗУ (€1049), 256 Гбайт ПЗУ (€1109), 512 Гбайт ПЗУ (€1229);
  • Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi) – 256 Гбайт ПЗУ (€1339), 512 Гбайт (€1459), 1 Тбайт ПЗУ (€1759);
  • Galaxy Tab S11 Ultra (5G) – 256 Гбайт ПЗУ (€1489), 512 Гбайт ПЗУ (€1609), 1 Тбайт ПЗУ (€1909).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546
TSMC захватила 70 % рынка контрактного производства чипов — доля Samsung сжалась до 7,3 %
У Samsung Galaxy Z Fold7 тоже облезает краска с корпуса — как и у Fold6
Акции Samsung и SK hynix устремились вниз после обещанного усложнения поставок оборудования в Китай
В России стартовал предзаказ Huawei Pura 80 — флагман по цене от 59 990 рублей
Продажи смартфонов и планшетов в России обвалились, несмотря на школьный сезон
Теги: galaxy tab s11, galaxy tab s11 ultra, samsung, планшет
galaxy tab s11, galaxy tab s11 ultra, samsung, планшет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.