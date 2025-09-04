Сегодня 05 сентября 2025
Huawei представила второй в мире трёхстворчатый складной смартфон Mate XTs за $2500

Компания Huawei в прошлом году стала первым (и пока остаётся единственным) производителем, выпустившим трёхстворчатый складной смартфон в виде модели Mate XT. Хотя, по слухам, Samsung тоже собирается выпустить свой первый трёхстворчатый складной смартфон в этом году, Huawei уже успела подготовить обновлённую модель Mate XTs. Устройство получило новый процессор, а также предлагается в новых цветах.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei Mate XTs оснащён очень большим дисплеем, который можно сложить не один раз, а дважды, что позволяет использовать устройство в трёх разных форм-факторах. В полностью разложенном состоянии смартфон предлагает 10,2-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением 3184 × 2232 пикселей, соотношением сторон 16:11, пиковой яркостью 1800 кд/м² и частотой обновления от 1 до 90 Гц. Его можно сложить один раз, чтобы получить 7,9-дюймовый дисплей, и второй раз — до 6,4-дюймового.

Одной из главных особенностей этого универсального дисплея является поддержка ввода сенсорным пером. Стилус можно использовать в любую из трёх конфигураций экрана.

Mate XTs оснащён процессором Kirin 9020, являющимся наследником модели 9010, использующейся в составе оригинального Mate XT. Согласно неофициальной информации, новый чип содержит одно ядро TaiShan Big V121 с частотой 2500 МГц, три ядра TaiShan Mid V120 с частотой 2150 МГц и четыре ядра TaiShan Little на 1600 МГц. В составе чипа также используется GPU Maleoon 920 с частотой 840 МГц. Kirin 9020 производится с использованием 7-нм техпроцесса. В Китае Mate XTs работает под управлением операционной системы Harmony OS 5 и поддерживает спутниковую связь.

В число особенностей, заимствованных у оригинальной модели Mate XT, входит аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Среди других особенностей — сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, UWB и даже наличие ИК-порта.

Что касается камер. Mate XTs получил 8-Мп фронтальную камеру. Основной же набор состоит из 50-Мп сенсора с переменной диафрагмой f/1.4 – f/4.0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-Мп сверхширокоугольной камеры с диафрагмой f/2.2 и 12-Мп перископического телеобъектива с оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой 5,5-кратного оптического зума. Смартфон представлен в Китае в следующих конфигурациях:

  • 16 Гбайт + 256 Гбайт — 17 999 юаней (около $2520);
  • 16 Гбайт + 512 Гбайт — 19 999 юаней (около $2800);
  • 16 Гбайт + 1 Тбайт — 21 999 юаней (около $3080).

Стилус предлагается отдельно, его стоимость составляет 599 юаней (около $84). К оригинальным чёрному и красному цветам модели XT Mate XTs добавил белый и фиолетовый варианты.

Huawei пока не сообщает, планирует ли выпускать обновлённую модель Mate XTs на международных рынках.

huawei, huawei mate xts, смартфон, kirin 920
